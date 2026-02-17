Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Haberin Videosunu İzleyin
Juventus\'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
17.02.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Juventus\'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Juventus'a karşı toplam 20 maçta 14 gole katkı sağladılar. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu iki golcünün performansına güveniyor. Icardi, Juventus'a karşı 13 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken, Osimhen ise 7 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Juventus'u çok seviyor.

ICARDI VE OSIMHEN'DEN 20 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, kariyerlerinde Juventus'a karşı toplam 20 maçta 14 gole katkı sağladı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Sampdoria ve Inter formalarıyla Juventus'a karşı 13 maçta sahaya çıktı. Icardi, bu maçlarda Sampdoria formasıyla 3 gol, 1 asist yaparken, Inter formasıyla ise 5 gol, 1 asist ile oynadı.

Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Sarı-kırmızılıların bir diğer golcüsü Victor Osimhen ise Napoli formasıyla Juventus'a karşı 7 maçta forma şansı buldu. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

SPALLETTI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, mücadele öncesi basın toplantısında Icardi ve Osimhen hakkında konuşarak, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur." sözlerini sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut mesut:
    hA ha hassss 2 0 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Bayağı tutredik,juventuzunda umrunda sanki 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
19:03
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
18:51
Asensio, eski hocasını pişman etti
Asensio, eski hocasını pişman etti
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:41
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:44:56. #7.11#
SON DAKİKA: Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.