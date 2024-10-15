Kadın A Milli Takım Play-off Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Spor

Kadın A Milli Takım Play-off Hazırlıkları Başladı

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için play-off'a hazırlanan Türk kadını, Ukrayna ile karşılaşacak.

15.10.2024 22:17
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2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazanan Kadın A Milli Takımı, 25 ve 29 Ekim'de yapacağı Ukrayna maçlarının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı takım, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalıştı.

İlk antrenmanda ısınmanın ardından oyunda yön değiştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Lig maçında sol üst adalesinde sakatlanan Yaşam Göksu, yapılan muayenenin ardından kadrodan çıkarıldı.

İki etaplı kamp yapılacak

Açıklanan 30 kişilik geniş kadro, iki etaplık kamp sürecinden geçecek.

İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncular hazırlıklara devam edecek.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin 17 Ekim'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçından sonra Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut aday kadroya dahil olacak.

Yurt dışından kadroya davet edilen oyuncular da FIFA takvimi çerçevesinde 21 Ekim'den itibaren kampa katılacak. Yapılacak çalışmaların ardından 30 kişilik geniş kadro sayısı 24'e düşecek.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta oynadığı maçlar sonucunda 9 puanla 2. sırada yer alarak Türk kadın futbol tarihinde ilk kez 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off oynama hakkı kazanmıştı.

Milliler, 25 Ekim'de saat 18.00'de İstanbul Esenler Erok Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın Başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak. İki karşılaşmayı da TRT ekranlara getirecek.

Kadın A Milli Takımı, turu geçmesi halinde Belçika- Yunanistan eşleşmesinin galibiyle kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finallerine adını yazdıracak.

Aday kadro

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan 30 kişilik geniş kadro şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Ümran Özev (Fenerbahçe), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi)

Orta Saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece TÜRKOĞLU, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Huelva)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Kader Hançar (Fatih Vatanspor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın A Milli Takım Play-off Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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