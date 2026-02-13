Kadın Güreşi Olimpiyatlarda Tarih Yazabilir - Son Dakika
Kadın Güreşi Olimpiyatlarda Tarih Yazabilir

13.02.2026 10:34
Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat madalyası hedeflediğini açıkladı. Yeşilay, bağımlılıkla eğitimi destekleyecek.

Buse Tosun Çavuşoğlu: Kadın güreşi olimpiyatlarda tarih yazabilir

'Herkes olimpiyat madalyasına aç bir şekilde mücadele içerisinde'

'Olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum'

Yeşilay Spor Kulübü Asbaşkanı Albayrak: Bağımlılıkla mücadele eğitiminin verilmesi taraftarıyız

'Spor federasyonlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerimiz hız kesmeden devam edecek'

'Yeşilay'dan Yeşilay'a bir koşu olacak'

'Spor alanında daha çok ses getirmek istiyoruz'

'Bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek istiyoruz, çok faydalı olacağını düşünüyoruz'

FK Arda Sportif Direktörü Petkov: Türkiye'de en iyi futbolu Fenerbahçe oynuyor

'Burak'tan çok şey bekliyoruz'

'Türkiye, umarım Dünya Kupası'na gitmeyi başarır'

SÜPER LİG

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

FENERBAHÇE

15.00 Sarı-lacivertlilerde, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in imza töreni; başkan Sadettin Saran'ın katılımıyla, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

-Sarı- lacivertli takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

1'İNCİ LİG

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

BASKETBOL

- EuroLeague

22.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Merkezefendi Bld. - Manisa BB

- Kadınlar Basketbol Süper Lig

18.00 Fenerbahçe Opet - Kayseri Basket

