Kadın Güreşi Olimpiyatlarda Tarih Yazabilir

SÜPER LİG
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
FENERBAHÇE
15.00 Sarı-lacivertlilerde, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in imza töreni; başkan Sadettin Saran'ın katılımıyla, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
-Sarı- lacivertli takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
1'İNCİ LİG
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)
BASKETBOL
- EuroLeague
22.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Merkezefendi Bld. - Manisa BB
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
18.00 Fenerbahçe Opet - Kayseri Basket
