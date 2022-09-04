Sporculara başarı dileyen Ramazan, "Bu tür etkinliklerimiz inşallah Kilis'te devam edecek. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Yarışta Kilisli ekibimiz bulunmaktadır. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapıldı - Son Dakika

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