Kahramanmaraş Şampiyon! - Son Dakika
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Kahramanmaraş Şampiyon!

Kahramanmaraş Şampiyon!
27.06.2025 19:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Oturarak Voleybol 1. Ligi Finali'nde şampiyon oldu.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi Final Etabı, Aksaray'da tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Takımı Kaptanı Gazi Mehmet Orçan, "Bu takımı yeni kurduk. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamladık ve bu başarıyı arkadaşlarımızla birlikte kutlarken oldukça duygulandık. Süper Lig'e birinci olarak çıkarak sağlam bir temel attık" dedi.

Şampiyonluğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kazanırken, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Takımı 2'nci, Ankara ESP ise 3'üncü oldu.

25-27 Haziran tarihleri arasında Oturarak Voleybol 1'inci Ligi Final Etabında 12 takım mücadele ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Diyarbakır Ortopedik Engelliler, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Final maçında namağlup olarak gelen Kahramanmaraş ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler karşı karşıya geldi. Maçı Kahramanmaraş 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşma sonunda takımların kupalarını TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslan Yıldız takdim etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor oyuncuları kupa ile birlikte erik dalı eşliğinde şampiyonluğu kutladılar.

TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, "Üç günlük maceranın sonuna geldik. Harika bir turnuvayı geride bıraktık. Ligin 3'üncüsü Ankara'dan ESP takımı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler takımı Süper Lig'e yükseldi. Birinci Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olurken, 2'nci ise Diyarbakır Ortopedik Engelliler oldu. Oturarak voleybola olan ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

GAZİ MEHMET ORÇAN: BU ŞAMPİYONLUĞU TER AKITARAK ALDIK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor takım kaptanı Gazi Mehmet Orçan ise, "Bu takımı yeni kurduk. Başarı çok güzel bir duygu. Kahramanmaraşımızı sporla tanıtmak gurur verici. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamladık ve bu başarıyı arkadaşlarımızla birlikte kutlarken oldukça duygulandık. Süper Lig'e birinci olarak çıkarak sağlam bir temel attık. Bundan sonra Süper Lig'de de yerimizi koruyup, inşallah orada da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Bu bizim takım olarak başlangıcımız. Güzel ve istekli bir mücadeleyle şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğu ter akıtarak kazandık. Kulüp Başkanımız Mustafa Çakmak'a ve kulübü kurarken bize destek olan Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Son iki yıldır Oturarak Voleybol branşı federasyonumuz bünyesinde gelişmeye devam ediyor ve daha da iyi noktalara ulaşacak" dedi.

Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • gokhan:
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