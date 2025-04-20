Kanyoning Sporuna İlgi Artıyor: Manisa'da Buluşma - Son Dakika
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Kanyoning Sporuna İlgi Artıyor: Manisa'da Buluşma

Kanyoning Sporuna İlgi Artıyor: Manisa\'da Buluşma

Türkiye'deki kanyoning dernek ve kulüpleri, Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda etkinlik düzenleyerek bilgi ve becerilerini paylaştı. Yürüyüş, yüzme, tırmanış gibi birçok disiplini içeren kanyoning sporu hakkında bilgiler verildi.

20.04.2025 17:27  Güncelleme: 17:29
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Yürüyüş, yüzme, tırmanış, ip inişi (rapel), atlama ve arama kurtarma gibi birçok disiplini içeren kanyoning sporunun Türkiye'deki dernek ve kulüp sporcuları, Manisa'nın eşsiz doğasıyla bilinen Spil Dağı Milli Parkı'nda bir araya gelerek, bilgi ve becerilerini paylaştı.

Manisa Spil Dağı, Sülüklügöl Kamp Alanı ve Yarıkkaya Kanyonu, Türkiye'deki kanyoning sporcularının buluşma noktası oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik desteği verdiği Manisa Spil Dağı Sülüklügöl Kamp Alanı ve Yarıkkaya Kanyonu programına; Kanyoning İzmir Grubu, Extreme İstanbul, Extrem Canyoning, KAD Canyoning, Kanyon Bursa, Trakya Kanyon, Karaman Doğaseverler, Kanyoning Türkiye, Maceraspor, KAKDASK78, Anadolu Kanyon, PAN Derneği, Haydi Kanyona Spor Kulübü ile İran'dan gelen Alvand Adventure Club sporcuları katılım sağladı. Yürüyüş, yüzme, tırmanış, ip inişi (rapel), atlama ve arama kurtarma gibi birçok disiplini içeren kanyoning sporunun Türkiye'deki dernek ve kulüp sporcuları, Manisa'nın eşsiz doğasıyla bilinen Spil Dağı Milli Parkı'nda, bilgi ve becerilerini birbirleri ile paylaştı.

Kanyon ve Dağ Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Haydar Daştan, kanyoning sporunun Türkiye'de profesyonel olarak yaklaşık 15 yıldır yapıldığını yurt genelinde yaklaşık 13-14 dernek olduğunu kaydetti. Her bir derneğin profesyonel olarak bu sporu yaparak, yeni öğrenciler yetiştirdiğin vurgulayan Daştan, "Türkiye'nin farklı illerinde bulunan tüm kanyon ekipleriyle dostane bir organizasyon yapma kararı aldık. Yeni eğitim almış arkadaşlarımızı Manisa Spil Dağı'ndaki Sülüklü Göl mevkiinden Yarıkkaya Kanyonu'na geçiş yapacak şekilde planlama yaptık. Bu süreçte bize lojistik anlamda destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikte, birbirimizi tanımak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, kullandığımız ekipmanları tanıtmak ve bu sporu daha faydalı şekilde nasıl geliştirebiliriz gibi konularda fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.

"Umarız sesimizi duyurabiliriz ve Türkiye'de böyle bir sporun varlığını daha fazla kişiye tanıtabiliriz"

Geceyi Sülüklü Göl'ü kenarında kamp kurarak geçireceklerini söyleyen Başkan Daştan, "Normalde biz milyon yıldızlı dağın kalbinde konaklıyoruz; yani kanyonlarda. Yıldızlar burada olağanüstü güzellikte görünüyor. Bu etkinlik aynı zamanda sporun tanıtımı açısından da önemli. Umarız sesimizi duyurabiliriz ve Türkiye'de böyle bir sporun varlığını daha fazla kişiye tanıtabiliriz" dedi.

Kamp kurdukları Sülüklü Göl'ü geçtiğimiz aylarda kuruma tehlikesi atlattığını bildiklerini ve yeniden eski günlerine dönmüş olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Haydar Daban, "Sülüklü Göl, bizim kanyona giriş koordinatlarımızın giriş noktası belirlediğimiz bir yer. Normalde bu bölgeye, kanyona gelen dağ sporcuları buraya kamp kuruyor. Biz de geliyorduk ama küçük küçük 4-5 kişilik çadır ekipleriyle gelip burada konaklama yapıyorduk. Şu anda Türkiye'deki tüm kanyon sporunu yapan sadece profesyonel ekiplerle biz buradayız" diye konuştu.

Yarıkkaya Kanyonu'na 13 farklı profesyonel ekiple geldiklerini belirten Başkan Daştan, kanyoning sporunu Türkiye'ye tanıtan ve sevdiren isimlerin Anadolu Kanyon Kulübü'nden Edal Bayraktar ve Celal Demirkıran olduğunu vurguladı. Daştan ayrıca organizasyonda yaşanan geçmiş bir kazadan sonra arama kurtarma çalışmalarına da ağırlık verdiklerini şu sözlerle anlattı:

"Bir organizasyonda yaşanan kazada bir sporcumuzu kaybettik. O an kendime 'Bundan sonra ne olacak?' diye sordum. 2Eğer güveniyorsan, hem kanyoncu ol hem de bir arama kurtarma derneği kur' dediler. Biz de Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'ni kurduk. Amacımız, kanyonda yaşanabilecek kazalara hızlı müdahale edebilmek. Aynı zamanda sportif geçişler de yapıyoruz."

Kanyoning sporu

Kanyon geçişi olarak da bilinen kanyoning sporu, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda hem amatör hem de profesyonel sporcular tarafından yapılabiliyor. Oldukça teknik bilgi ve yüksek kondisyon gerektiren bu ekstrem spor, yüzme, atlama ve tırmanma gibi birçok beceriyi bir arada barındırıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kanyonlar, özellikle macera tutkunlarının ilgi odağı olmuş durumda. Antalya, Denizli ve Kocaeli gibi şehirler, kendilerine özgü kanyonlarıyla öne çıkıyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kanyoning Sporuna İlgi Artıyor: Manisa'da Buluşma - Son Dakika

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