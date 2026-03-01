Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli - Son Dakika
Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli

01.03.2026 18:20
Ara transfer döneminde santrfor transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği isimleri günler öncesinden belirlediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Alexander Sörloth ve Darwin Nunez için girişimlere başlayacak ve iki oyuncudan birini kadrosuna katarak yeni sezona iddialı bir giriş sergileyecek.

Ara transfer döneminde santrfor transferini gerçekleştirmeyen ve sezona forvetsiz devam etmesi nedeniyle eleştirilerin odağı olan Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezondaki golcüsünü günler önceden belirlediği ortaya çıktı.

YA SORLOTH GELECEK YA DA NUNEZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezonun sona ermesiyle birlikte Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ve Al Hilal'de mücadele eden Darwin Nunez için harekete geçecek. Fenerbahçe, iki yıldız isim için girişimlere başlayarak, iki isimden birine formayı giydirmeyi hedefliyor.

SORLOTH BU KEZ DAHA YAKIN

Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde bu transferi bitirmeye daha yakın olduğu öğrenildi.

NUNEZ DE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Suudi Arabistan'dan ayrılarak yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Darwin Nunez için de yoğun seferberlik ilan edilecek. Kanarya, Uruguaylı oyuncuya reddedemeyeceği bir teklif sunmak için şimdiden çalışmalarına başladı.

Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Adamlar Sörloth' tan kurtulma derdinde, sen Sörloth diyorsun.. 10 15 k lık adamı alırsın 40 k ya böyle yaparak.. Sanki alternatifsiz ve üst düzey bir adama yöneliyorsun. 0 0 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Yaa b%u0131rak%u0131n bu i%u015fleri %u015fimdiden dillendirirsen 3%u2019%u00fcn 1%u2019ini al%u0131rs%u0131n derler adama hele sezon bir bitsin %u015ferefli 2%u2019ncilik tescillensin o zaman Messi%u2019yi de Ronaldo%u2019yu da, Salah%u2019%u0131 da, Lavondowski%u2019yi de alaca%u011f%u0131z zaten. Gazete mansetlerini hayal edin ama %u015fimdiden de%u011fil%u2026 0 0 Yanıtla
