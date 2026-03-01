Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe\'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli

Ara transfer döneminde santrfor transferini gerçekleştirmeyen ve sezona forvetsiz devam etmesi nedeniyle eleştirilerin odağı olan Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezondaki golcüsünü günler önceden belirlediği ortaya çıktı.

YA SORLOTH GELECEK YA DA NUNEZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezonun sona ermesiyle birlikte Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ve Al Hilal'de mücadele eden Darwin Nunez için harekete geçecek. Fenerbahçe, iki yıldız isim için girişimlere başlayarak, iki isimden birine formayı giydirmeyi hedefliyor.

SORLOTH BU KEZ DAHA YAKIN

Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde bu transferi bitirmeye daha yakın olduğu öğrenildi.

NUNEZ DE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Suudi Arabistan'dan ayrılarak yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Darwin Nunez için de yoğun seferberlik ilan edilecek. Kanarya, Uruguaylı oyuncuya reddedemeyeceği bir teklif sunmak için şimdiden çalışmalarına başladı.