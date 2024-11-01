Karşıyaka\'da İstifalar ve Belirsizlikler

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İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla başlayan sıkıntılı süreç devam ediyor. Şensan'ın vefatı sonrası basketbol şubesini yöneten camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu ve Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, hem 20 yıllık arkadaşlarına sezon başında ağır eleştirilerde bulunan bazı taraftarlara hem de Dubai'ye gidip cenazeye katılmayan Başkan İlker Ergüllü'ye tepki gösterip istifa etti. Bu sezon kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbol branşında ana sponsorunu kaybetmesine rağmen şube yönetimindeki Torbaoğlu'nun mali destekleriyle zor da olsa ayakta kalıp Süper Lig ve Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergileyen, Şensan yönetimindeki futbolda TFF 3'üncü Lig'de sezonun tüm liglerdeki galibiyet serisi rekorunu kırıp namağlup lider olan, voleybolda da Kadınlar 1'inci Ligi'nde 5'te 5'le zirveye çıkan Kaf-Kaf, perde arkasında daha çok sorunla boğuşmaya başladı.

Nazım Torbaoğlu, basketbol şubesinin sosyal medya hesaplarında da yayınlanan istifa açıklamasında, "Karşıyaka Spor Kulübü bir yöneticisini, bizler ise 20 yıllık dostumuzu, kardeşimizi toprağa verdik. Gökhan Şensan, hayatını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adamış nadir insanlardan biriydi. Maalesef bu acı sonu hep birlikte biz hazırladık. Son yılların en başarılı takımını kurmasına rağmen kişisel egoları yüzünden arkasında durmayan yönetim kurulu, sezon başı takımı yerden yere vuran, 100 tane bedava bilet alamadığı için sosyal medyadan kendisine ve ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden sözde taraftarlar ve Karşıyaka Spor Kulübü üzerinden beslenen asalaklar... Merak etmeyin, hepimize yetecek kadar kınamız var" derken, hem basketbol hem de futbol şubesi belirsizliğe gömüldü.

KONGRE BELİRSİZ

Bir yandan yeni spor yasasının spor kulübü derneklerinin yöneticilerini bizzat sorumlu tuttuğu kamu borçlarına çözüm arayan, bir yandan da bu ay içinde şirketleşmeyi görüşüp, tüzüğü ve yönetim listesini yenilemek için kongreye gitmeyi hedefleyen kulüpte iki şubeyi kimin yöneteceği belli olmadı. Başkan İlker Ergüllü'nün Dubai'de olduğu Karşıyaka'da daha önce de yönetimde istifalar yaşanırken, önümüzdeki günlerde ayrılan isimlerin yerine yedeklerden yönetici ataması yapılarak kongre kararı alınması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta ilk etapta 18 Kasım'da olması planlanan olağanüstü kongrenin 25 Kasım'da toplanması planlanıyor. Futbol şubesini ise bu süreçte Gökhan Şensan'ın şube yönetiminde yer alan Ayhan Gültekin'in yönetmesi bekleniyor.

SON ANA KADAR AYRILMADILAR

Karşıyakalı futbolcular ve teknik heyet, Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı dün son yolculuğunda tam kadro yalnız bırakmadı. Salı günü acı haberi alır almaz göz yaşlarıyla hastaneye koşan, çarşamba günü Türkiye Kupası maçında santra sonrası saygı duruşu yapan yeşil-kırmızılılar, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazede birlikte saf tuttu. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcular, Örnekköy Kabristanı'na defnedilen Şensan'ın mezarı başında da birlikte dua etti. Ligde 7'de 7'yle lider olan Karşıyaka'da Gökhan Şensan'ın eşi Sevil Şensan, takıma teşekkür edip eşinin her futbolcuyla ayrı ayrı gurur duyarak sevdiğini söyledi. Nazım Torbaoğlu da istifa açıklamasında takıma teşekkür ederek, "Haberi duyar duymaz ilk hastaneye koşanlardınız, Allah sizden razı olsun. Gökhan sizleri ailesi gibi görür ve öyle severdi, bunu en iyi sizler bilirdiniz, sizlerle gurur duyardı. Bu sene Gökhan için oynayın ve o kupayı mezarına götürün" mesajı verdi.