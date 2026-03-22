Karşıyaka'nın Yıldızı Adem, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
Karşıyaka'nın Yıldızı Adem, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Karşıyaka'nın Yıldızı Adem, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
22.03.2026 12:19
Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Adem, ligde forma bulmakta zorluk yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon altyapıdan çıkarak kısa sürede gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt son maçlarda takımında süre almakta sıkıntı yaşadı. Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem, profesyonel olur almaz ilk 11'de forma giyerek parladı. İzmir ekibinde ilk yarının son 5 maçında 11'de görev yapan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1 gol, 2 asistle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Maribor'u peşine taktı. Trabzonspor'un 600 bin Euro önerdiği, 750 bin Euro'ya kadar çıkan Sloven ekibi Maribor'un kapısından dönen Adem, şubat ayında 500 bin Euro bonservis, sonraki transferinden yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisinin ilk taksidini Karşıyaka'ya öderken, haziran ayından itibaren yeni takımına katılacak genç futbolcu son haftalarda takımında formaya hasret kaldı. U19 Milli Takımı'nda olduğu için Karşıyaka'nın Afyonspor ve İzmir Çoruhlu FK maçlarında oynayamayan genç oyuncu, ardından formasını 3 aylık hak mahrumiyeti cezası bitip takıma geri dönen Erhan Öztürk'e kaptırdı.

U19'DA BU KEZ YOK

Milli takım dönüşü Nazillispor deplasmanında son 30 dakika, Altay derbisinde de son 7 dakikada oyuna girebilen Adem, Uşakspor deplasmanında ise kulübede oturdu. Son Ayvalıkgücü Belediyespor maçında haftalar sonra 11'e dönen Adem ilk 45 dakika sonrası devre arasında oyundan alındı. Kaf-Kaf'taki iyi performansı sonrası bu sezon daha önce iki kez U19 Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu, ay-yıldızlıların 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için İstanbul'da toplanan aday kadrosunda da yer almadı. Adem, takımı Karşıyaka'yla ligde çarşamba günü oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:42:02.
