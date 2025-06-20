Karşıyaka'nın Yönetim Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yönetim Krizi Derinleşiyor

Karşıyaka\'nın Yönetim Krizi Derinleşiyor
20.06.2025 11:33
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İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, başkan adayı bulamayınca kayyuma gitme riskiyle karşı karşıya.

İZMİR'in 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka, 29 Mayıs'taki son kongrede aday çıkmayınca yine yönetimsiz kalırken, önce 19 Haziran'a, ardından 26 Haziran'a ertelenen seçime günler kala henüz başkan adayı bulamadı. Daha önce geçen sezon içinde yönetimin düşmesiyle 2 aya yakın başkansız kalan yeşil-kırmızılılarda yine aday bulunamazsa kulübün kayyuma gitme tehlikesi var. Karşıyaka'da 24 Aralık 2024'teki olağanüstü kongrede son gün yönetimin kayyuma kalmaması için toplama bir listeyle tekrar aday olan Eski Başkan İlker Ergüllü, 29 Mayıs'ta yönetime talip olmadı.

ERGÜLLÜ SPONSOR YOKSA YOK

Yeniden adaylık için 1 yıldır sponsorsuz kalan kulübün en yüksek bütçeli şubesi Süper Lig'deki basketbol takımına destek bulmaya çalıştığını açıklayan Ergüllü, görüşmelerinden henüz sonuç alamayınca fren yaptı. İlker Ergüllü, borç yükü ve yüksek maliyetiyle kulübün kanayan yarası haline gelip yönetimlerin elini kolunu bağlayan, geçen sezon camia desteğiyle maratonu tamamlayabilen Kaf-Kaf'ın en başarılı branşı basketbola sponsor bulamazsa aday olmayacak. Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongre öncesi de başkan adaylığı gündeme gelip son gün liste sıkıntısı nedeniyle aday olmayan eski yöneticilerden Mehmet Karal da görüşmelerini sürdürüyor.

KARAL KARARSIZ

Hem sponsorluklar hem liste hem de futbolun kadro planlamasıyla ilgili temaslarda bulunan Karal'ın da birçok söz almasına rağmen halen özellikle basketbol takımı için beklediği somut sponsorun henüz netleşmediği öğrenildi. Birlikte hareket ettiği eski başkanlardan AOSB Başkanı Cenk Karace, Mustafa Karabağlı gibi isimlerle bir araya gelecek Karal, aday olup olmayacağıyla ilgili kararı hafta başında açıklayacak. Yine eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı camiadan adaylığıyla ilgili gelen talepleri yanıtsız bırakırken başka bir isim de gündeme gelmedi. Karşıyaka'nın haftaya kongreye kadar aday bulamazsa kayyuma gitme riskine karşı zaman kazanmak için son gün yine geçici bir liste oluşturma ihtimali var.

TESİS HÜSRANI

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka son yıllarda tesisleşme konusunda ise hüsran yaşadı. Rakipleri yeni statlarına kavuşurken 30 yıla yakın süredir beklediği stadı bir türlü yapılmayan Kaf-Kaf bu kapsamda 10 sene önce yıkılan eski Karşıyaka İlce Stadı, Yalı Tesisleri ve kulüp binasından oldu. Kulüp binası yıkıldıktan sonra Mavişehir ve Çiğli arasında seyyah olup 3 kez kulüp binası değiştiren Karşıyaka, dün Mavişehir'deki son idari merkezinin de Karşıyaka Belediyesi'nin kararıyla apar topar boşaltılmasıyla evsiz kaldı.

Yeşil-kırmızılıların evrakları ve büro eşyaları yine belediye bünyesinde verilen Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ofise taşındı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin tahsis süresi geçen yıl biten ve arazinin ihaleye çıkmasının önüne son anda geçebilen Karşıyaka, yine Mavişehir'de 2 yıl önce altyapı tesisi için tahsis edilen araziye kazma vuramayınca tahsis süresi bitti. Kulüp 100 dönümlük bu araziyi yeniden tahsis almaya çalışacak. Kaf-Kaf, basketbol takımının 2015'teki şampiyonluğu sonrası gündeme gelen yeni salonuna da kavuşamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yönetim Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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