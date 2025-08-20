Karşıyaka Voleybol, Yeni Transferler Yapıyor - Son Dakika
Spor

Karşıyaka Voleybol, Yeni Transferler Yapıyor

20.08.2025 13:00
Karşıyaka, Nur Özaydınlı ve Anastasia Lyashko ile anlaştı. İki yeni oyuncu kadroya katıldı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı orta oyuncu Nur Özaydınlı'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Libero Alara Altundağ'dan sonra ikinci takviyesini yapan Karşıyaka'nın mayıs ayında anlaştığını duyurduğu Ayşegül Kuruoğlu ile yolları ayırdığı öğrenildi.

ANASTASIA İMZAYA YAKIN

Karşıyaka'nın yabancı transferinde Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaştığı bildirildi. Son olarak İtalya'da Chieri '76 Volleyball forması giyen 20 yaşındaki voleybolcunun yeşil-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Voleybola Dynamo-Academiya-RBM'de başlayan 1.98 boyundaki Lyashko; ülkesinde Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula'da forma giydikten sonra Fransa'da Volero Le Cannet, İtalya'da Chieri '76 kulüplerinde oynadı.

Kaynak: DHA

Çanakkale Belediyespor, Yerel Haberler, Çanakkale, Karşıyaka, Basketbol, Voleybol, Kadın, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
