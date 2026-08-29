Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek - Son Dakika
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Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

Kasımpaşa\'dan maç sırasında evi yanan ressama destek
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Stat çevresinden atılan havai fişeğin evine isabet etmesi sonucu tüm sanat eserleri küle dönen ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'e Kasımpaşa Spor Kulübü yardım eli uzattı. Konu hakkında konuşan Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen, "Muhtarımız, Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa Spor Kulübü bir miktar yardımda bulundu. Hasarı tamamen karşılayamadı ama yani çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, çok duygulandım'' dedi.

Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın arkasındaki Tepebaşı Caddesi'nde kiracı olarak yaşadığı dairede, 15 Ağustos'ta Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında yangın çıktı.

HAVAİ FİŞEK EVİNE İSABET ETTİ, YANGIN ÇIKTI 

Olay sırasında evde bulunmayan Özen, komşuları ve ev sahibinin haber vermesiyle yangından haberdar oldu. Yangında kullanılamaz hale gelen dairenin salonundaki Özen'e ait yağlı boya tablolar, resim malzemeleri, gitar, diplomalar ve diğer eşyalar yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince hazırlanan raporda, müsabaka sırasında stat çevresinden atıldığı belirtilen havai fişeğe ait metal kalıntısının dairede bulunduğu kaydedildi. Raporda, yangının havai fişeğin dairedeki eşyaları tutuşturması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi. Olayın ardından şikayette bulunan Özen, Beyoğlu Belediyesi tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildi. Olayın ardından Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Özen'e 500 bin liralık maddi destekte bulunduğu belirtildi.

Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

''FİŞEK ATMIŞLAR''

Özen, komşusunun görüntülü aramasıyla evinden çıkan alevleri gördüğünü belirterek, "Sonrasında endişe ettim, komşuma 'Neden yanmış olabilir?' dedim. 'Fişek attılar.' dedi. 'Emin misiniz?' dedim. 'Evet, burada birçok kişi gördü.' dedi. 'Hani herhangi bir sıkıntı olursa siz gelir misiniz?' dedim şahit olarak. 'Seve seve geliriz.' dedi. 'Birçok insan gördü zaten buraya fişeğin geldiğini'. O gün Trabzonspor - Kasımpaşa maçı varmış. Zaten birkaç tane atılmış. Bir tanesi de çeşmeye gelmiş söylediklerine göre. Birileri söndürmüş." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

''ÇOK SAĞ OLSUNLAR, ÇOK DUYGULANDIM''

Yıllardır sanatla ilgilendiğini, evinde çok sayıda müzik enstrümanı ve resim malzemesinin yanı sıra açmayı planladığı sergi için hazırladığı eserleri ve belgeleri bulunduğunu belirten Özen, "İnsan evinde neleri saklayabilirse her şeyim vardı. Muhtarımız, Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa Spor Kulübü bir miktar yardımda bulundu. Hasarı tamamen karşılayamadı ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, çok duygulandım. Çünkü onlar bunun komşuluk yardımı olduğunu da söylediler, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Gayet iyi niyetli davrandılar. İnsanların birbirine sahip çıkması kadar güzel bir şey yok. Bu beni duygulandırdı açıkçası." dedi. 

Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa, Ressam, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek - Son Dakika

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