Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan'da Başladı - Son Dakika
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Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan\'da Başladı

Erzincan Refahiye'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası, 10 kulüpten 75 sporcuyla devam ediyor.

02.02.2025 09:45
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı'nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Dün başlayan organizasyon bugün yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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