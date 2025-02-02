Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan\'da Başladı

Spor

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı'nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Dün başlayan organizasyon bugün yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek. - ERZİNCAN