Kayakla Oryantiring Şampiyonası Tamamlandı

Spor

Erzincan Refahiye'de düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda dereceye girenlere madalyaları, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Zeki Yalım tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular, Kayakla Oryantiring Milli Takımı'nı oluşturarak mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonanın Refahiye'de gerçekleşmesinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de hava şartlarının kayakla oryantring için çok uygun olduğunu dile getirdi.

Şampiyonada dereceye girenler arasından milli takıma seçilen 17-19-21 yaş kategorilerindeki sporcuların kısa bir kamp dönemi sonrası mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya kupası yarışmalarına katılacaklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Sporcuların yapmış oldukları başarılı çalışmaları sonucunda kendilerini ödüllendirmek, artık yavaş yavaş uluslararası yarışmalara alıştırmak maksadıyla da bu seneden itibaren dünya kupasında az sporcuyla da olsa mutlaka katılmalarını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene hem kayakla oryantiring hem de bisikletle oryantiring dallarında etkinlikleri artırarak hem sporcu sayımızı artıracağız hem de yurt dışına çıkışları artırmış olacağız."