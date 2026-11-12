Kayseri ASKF, Sümer Stadı’nın AGÜ’ye tahsis talebine karşı çıktı - Son Dakika
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Kayseri ASKF, Sümer Stadı’nın AGÜ’ye tahsis talebine karşı çıktı

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Kayseri ASKF, Sümer Stadı’nın AGÜ’ye tahsis talebine karşı çıktı
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Kayseri ASKF, Sümer Stadı’nın AGÜ’ye tahsis talebine karşı çıktı
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Kayseri ASKF, AGÜ’nün Sümer Stadı’nın kendilerine tahsis edilmesi talebine karşı basın açıklaması düzenledi. ASKF Başkanı Mutlu Önal, stadın amatör ve kadın futbol maçlarına ev sahipliği yaptığını, tesisin ellerinden alınması halinde çocukların nerede spor yapacağını sordu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) kampüse yakın alanda bulunan ve amatör maçların oynandığı Sümer Stadı'nın kendilerine tahsis edilmesi talebi ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Biz burada binlerce evladımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, yönetim kurulu üyeleri, şehirde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörler, il temsilcileri ve sporcular katıldı. Basın açıklamasında konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Bugün burada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bütün yöneticilerimiz, il temsilcilerimiz, kulüp başkanlarımız, hocalarımızla birlikte toplantı yapıyoruz. Burada biliyorsunuz toplantı nedenimiz de Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin burayı alalım, kendilerine katalım diye bir mantık oluştu. Amatör spor kulüplerinin kalbi burası. Bizim hiçbir şey yapma şansımız kalmaz. Biz burada ne yapıyoruz amatör spor kulüpleri olarak? Binlerce sporcumuza, evladımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tek derdimiz bu. Çocuklarımız uyuşturucuya bulaşmasın, farklı sıkıntılara girmesin, dijital bağımlılıktan uzak kalsın, anne-baba sevgisi öğrensin, vatan-millet sevgisi öğrensin derdimiz sadece bu. Biz bu kurumu oluştururken de çok emek verdik. Yani 5 yılda 70 tane takım sayımızdan 105'e çıkmış, bütün branşlarda başarılıyız ve bu saha bizim her şeyimiz. İki tane sahamız var kendimize ait. Burada bölgesel amatör maçlar oynanıyor, Süper Lig'de Kayseri Kadın Futbol Takımımızın maçları oynanıyor, diğer amatör küme maçları oynanıyor. Bunları bizim elimizden aldığımız zaman bu çocuklar nerede olacak? Şu anda 165 bin lisanslı sporcunun başkanıyım bütün branşlarda. Tek derdimiz bu ülkeye hizmet etmek. Vekillerimizle, belediye başkanımızla ve valimizle konuştuk. Allah'ın izniyle kötü bir sonuç olmayacağını zaten tahmin ediyorum. Çünkü valimiz zaten sporcunun yanında, Memduh Başkanımız zaten bize en büyük destek veren kurumlardan bir tanesi. Ben Abdullah Gül Üniversitesi'nin de bu yanlıştan döneceğini tahmin ediyorum çünkü hepimiz bu ülkeye çalışıyoruz, bu ülkenin çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte yapacağız" dedi.

"Kendi cebimizden çocuklarımıza sahip çıkan bir camiayız"

Önal, tek amaçlarının ülkedeki çocuklara sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, "Ben bugün bir tane çocuğumuz eline silah aldığı zaman, bir okula gittiği zaman bundan sorumluluk duyan bir insanım. Niye? Bu çocuğa neden ulaşamadık diye derdinde olan bir insanım. Buradaki insanların da arkamda görmüş olduğunuz hepsi kulüp başkanı, kulüp yöneticisi. Hiç kimsenin bir beklentisi yok. Kendi ceplerinden para verip bu çocuklara sahip çıkan bir camiayız. Bizim bir beklentimiz yok. Tek amacımız bu ülkenin çocuklarını sahip çıkmak, uyuşturucu tacirlerine yedirmemek, vatan sevdalısı olarak yetiştirmek, bayrak bilinciyle yetiştirmek, bunu da elimizden almayın. Yani bizim istediğimiz aslında çok bir şey değil. Bize köstek olunmasın. Biz Abdullah Gül Üniversitesi'ne karşı değiliz. Onlar da bir eğitim yuvası. Onlar keşke şunu yapsa 'Mutlu Başkan, biz bu çocuklar için ne yapabiliriz' ya da 'Siz ne yapabilirsiniz bizim çocuklarımız için' demesini beklerdim. İnşallah bunları da derler. Bizim kimseyle bir problemimiz yok. Amatör spor kulüpleri ne iş yapar bunu herkes bilsin. Biz Allah rızası güden, memleketin çocuklarına sahip çıkmaya çalışan bir kurumuz. Tek derdimiz de bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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