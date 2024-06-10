Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Son 16 Takımları Belli Oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. Kayseri Temsilcisi Elit Voleybolkulübü mücadele ettiği grupta üçüncü sırayı alarak finallere veda etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Kayseri Elit Voleybol Kulübü, F Grubu'nda yer aldı. İlk maçında Arkasspor'a 3-1 yenilen Kayseri ekibi ikinci maçında da Bilim Yaşam SporKulübü'ne 3-0 yenildi.Son maçında İstanbulKovanspor'u 3-0 ile geçenKayseri ElitVoleybol Kulübü, grupta üçüncü sırayı alarak finallere veda etti.

Oynanan grup müsabakalarının ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Halkbank, Galatasaray, Bursa Büyükşehir, Es Voleybol, TVF Spor Lisesi, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Altekma, Konya B.Şehir, Gebze Bld., Melikgazi, Bilim Yaşar Spor, Arkas Spor, Fenerbahçe, Altınyurt, Ziraat Bankası ve Spor Toto takımları adlarını son 16 turuna yazdırdı. - KAYSERİ