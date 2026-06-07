Kayserispor\'da Ali Çamlı dönemi başladı

Süper Lig'den düşen Kayserispor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Ali Çamlı başkanlığa seçildi. Kurulda konuşan Çamlı, "Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok, burada şimdiden söylüyorum" dedi.

Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve üyeler ve taraftarlar katıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı değerlendirmede; "Kayserispor'un gerçekten sahip çıkılması anlayışıyla herkesin 'ben de varım' anlayışıyla bu güzel tabloya eşlik ediyor. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneği sergileniyor. El ele, gönül gönle bir tablo var" dedi. Başkan Büyükkılıç; sağlıklı, huzurlu, Kayseri'ye yakışır şekilde sürecin yönetilmesi temennisinde bulunarak, Kayserispor'un tekrar Süper Lig'e çıkması için tüm şehir olarak birlik ve beraberlik içerisinde gayret gösterileceğini ifade etti. Denetim ve faaliyet raporlarının okunup ibraz edilmesinin ardından konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Buradaki mali tabloda, normal şartlarda yönetici alacaklarıyla birlikte kulübümüzün borcu yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL'dir. Bu yönetici arkadaşlar; Başkan Nurettin Açıkalın, Erkut Yurdakul, Ali Çamlı. Bu insanların kulüpte resmi alacakları var. Yapmış olduğum görüşmeler neticesinde kendilerine, 'Siz burada emek verdiniz, para harcadınız, fedakarlıklar yaptınız, doğru. Kayserispor'da böyle bir temlik kültürü var' dedim. Erol Başkan gitmeden önce 95 milyon TL, o günün kuru ile 15 milyon dolar kredi kullanmış ve sonraki gelen yönetim bu kredi ile baş başa kalmıştır. O borçlar bitirildi. Daha sonra Berna Başkan'ın 16 milyonluk temliği söz konusu oldu. Bu temlikten de yaklaşık 11 milyon Euro, Ali Çamlı ve Nurettin Başkan'ın döneminde ödendi. Şu anda Berna Başkan'a olan borç 5 milyon Euro civarında, yaklaşık 250 milyon TL yapıyor. Nurettin Başkan'ın 650 ila 700 milyon TL arası bağışı var. Bunun yanında, borç olarak verdiği 351 milyon 487 bin 500 TL'yi sponsorluk anlaşması yapmak üzere 'sponsorluk bedeli olarak değerlendirilmesini beyan ve taahhüt ederim' diyerek divana evrak gönderdi. Yöneticimiz Erkut Bey ise sponsorluk bedeli olarak 58 milyon 142 bin 50 TL'yi bağışladı. Ali Çamlı'nın feragatnamesi ise 210 milyon TL. Böylelikle burada toplamda Kayserispor'un borcu 612 milyon TL düşmüş durumda. Bugün itibarıyla Kayserispor'un her şey dahil 1 milyar 138 milyon TL borcu var. 1 milyar 138 milyon TL. Yani 110 milyon Euro'lardan geldi bu borç buralara. Ali Çamlı Başkan zannedersem 100 küsur dosya halletti. Dört ay içindeki kur farkı 197 milyon TL. Ödemeler Euro'ya dayalı" şeklinde konuştu.

"Burada kimseyi suçlamıyorum ama bazı gerçekler var"

Kayserispor'un 7-8 sezon önceki borçlarına değinen Ersoy, "117 milyon Euro borç nereden geldi? 7-10 sezon öncesine gidelim. Ben burada kimseyi suçlamıyorum ama bazı gerçekler var. Herkes yazarken, çizerken adaletli ve şeffaf şekilde, belgeye dayalı olarak konuşacak. Borcun gerçeği 1 milyar 138 milyon TL. 612 milyon TL de düşmüş durumda. Benim hatırımı kırmadılar, Allah herkesten razı olsun. Bu kulübün 1 TL'sine dahi sahip çıkılırken, bu kulübün 1 TL geliri yokken mücadele eden insanlara da saygı duyuyorum. 7-8 sezon öncesine gittiğimiz zaman, 95 milyon Euro futbolcu ve transfer geliri olan Kayserispor'dan bahsediyoruz. 95 milyon Euro üretim yapacaksınız, kazanç sağlayacaksınız ama kulüp borçlu olacak. Bunu değerlendirmek lazım. İkincisi; bir tane futbolcu sadece 90 dakika oynamış. Kayserispor Kulübü bu futbolcu ile 5 senelik sözleşme yapmış. 121 milyon TL Kayserispor kasasından para çıkmış sadece 90 dakika oynayan bu futbolcuya. Bu sözleşmeler yapılırken bu kulüp demek ki hiç düşünülmedi. Şimdi diyorlar ki, 'Kayserispor'daki futbolcu kalitesi daha yüksek olabilirdi'. Ama bu para işi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ayağa kalkmak için bazen en baştan başlamak gerektiğini kaydederek, Kayseri'nin çok büyük bir şehir olduğunu belirtti. Çiçek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Baki vekil ile defalarca toplanıp, çareler aradılar, sürekli bir mücadele vardı, bunlara şahit olan biri olarak bunları söylemem lazım. Bu şehir emek verenlere teşekkür etmeyi bilir, huzurlarınızda tüm emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ali Çamlı: "Nerede kalmıştık"

Kongrede yenden başkanlığa seçilen Ali Çamlı ise konuşmasına, "Nerede kalmıştık? Aynı yerden devam" diyerek başladı. Çamlı, "Benim Kayserispor sevdamı tartışmaya ve anlatmaya gerek yok, bu artık bizde vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Allah da bundan geri koymasın. Bundan dolayı da çok mutluyum aslında, rahatsız da değilim. Bugün benim en çok mutlu olduğum ve bugün beni daha çok duygulandıran şey, bütün Kayseri'nin şu salonda kucaklaşması ve birleşmesi. Kayserispor bunu ifade ediyorsa Ali Çamlı var, aksi takdirde yokum. Sizin her zamankinden daha çok birbirimizi sevmeye, saygı duymaya, kucaklaşmaya ülke olarak ihtiyacımız olduğu gibi Kayseri olarak da buna çok ihtiyacımız var. Sokakta yürürken birbirimize surat asmak değil, birbirimizi selamlamak ve sevmek için varız. Çünkü Cenab-ı Hak 'sevin ve sevilin' diyor. Biz de hem sevelim hem sevilelim. Nefret dili asla olmayacak arkadaşlar. Ben Kayserispor'un mali tarafına veya teknik tarafına hiç girmeyeceğim" dedi.

"Biz neler çektik"

Kulübün mali durumu hakkında konuşan Başkan Çamlı, "Bu tür yerleri yönetmek çok zor. Ben bu kulüpte başkanlık yaptım, asbaşkanlık yaptım, yönetimlerinde bulundum. Allah'ınızı severseniz vicdanınızı elinize koyun, bir şey yazıp çizerken, konuşurken bunlara dikkat ederek yazın çizin konuşun. Ben Memduh Başkana ne eziyetler ettiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir. Vali Bey Ali Çamlı beni arayacak diye çekinir hale gelmişti işin gerçeği. ya arkadaşlar buralar çok zor yönetiliyor. Şimdi ben burada Kayserispor'a kendi kazandırdığım değerli abim Memduh Büyükkılıç Bey'in önerisiyle yönetime aldığım Nurettin Açıkalın'a bir kere teşekkür etmek istiyorum. Onunla ilgili söylenen, yazılan çizilen bu sosyal medya cenahındaki bütün kötü sözleri, kem sözleri yazanlara iade ediyorum. Bu ahlaki değil arkadaşlar. Nurettin'in çekleri yazılırken, Nurettin'i ağlatarak o paraları Kayserispor'un kapanan dosyalarına döktüm arkadaşlar. Bakın şunu bilin, karşılıksız verme diye. Gelin arkadaşlar, siz yapın, siz verin veya vermeyin bunu sorgulamıyoruz. Bugün biraz önce Baki vekil çıktı dedi ki 'şu kadar rakamı Kayserispor'a bağışladı bu adamlar'. Vallahi tarihinde böyle bir şey yok. Ben geçmişten gelen bütün hesapları altüst ettim, didik didik ettim, bu şehirde demek ki Kayserispor gönüllüsü gerçek sevdalısı bunlarmış. Ama biz hala daha tenkit ödemekle uğraşıyoruz. Kayserispor'u Berna Gözbaşı'nın devraldığında 95 milyon TL çekler ve o günün bedeliyle 15-16 milyon dolar yapan bir bedeli Berna Başkan bitiremedi ben bitirdim sonrasında. Biz neler çektik arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon yapacağımdan şüphem yok"

Bu sezon takımı şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e yükseleceklerini kaydeden Çamlı, "Onun için burada hizmet etmek zor, aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok, burada şimdiden söylüyorum. ve bunu ve bunu hep birlikte bir Kayseri olarak şölene çevirip kutlamaya da hazırım. Burası büyük Kayseri şehri, burası Anadolu'nun Selçuklu'nun başkenti. Hele hele böyle bir büyükşehir belediye başkanı var elimizde, böyle bir vali var, böyle milletvekilleri var, il başkanları var. Bu bir sadece yapmacık ve yüzeysel bir konuşma değil. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekten çok şanslı bir şehir. Ötekisi berikisi herkesle kucaklaşacak. Ben arkadaş herkesin kapısını çalarım, temelinden hoca olduğum için beni kovsanız da gitmem zaten kapınızdan. Para toplamaya alışığız" şeklinde konuştu.

"Bizde her türlü güç var"

Kulübün borçlarını sıfırlayıp halka arz etme projelerini de olduğunu kaydeden Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Bundan sonraki süreçte Kayserispor'u borç batağına değil borçları sıfıra indirip Kayserispor'u inşallah ilerleyen dönemlerde halka arz edip gerçek sahiplerine teslim etmek bizim amacımız. En büyük projemiz de bu. Allah izin verirse bu borç sıfırlanacak ve gerçek sahiplerine diyeceğiz ki 'buyurun halka arz ediyoruz alın Kayserispor'. En doğrusu da bu olur. Ben özellikle şu fotoğraf sağımdaki yiğitlerden başlayarak şöyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Buraya katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Buraya çok ciddi bir katılımla gelmiş imam arkadaşları görüyorum. Öyle arkamız boş değil yani iman gücü de var her türlü güç var bizde" dedi.

Ali Çamlı başkanlığındaki Kayserispor Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Hüseyin Beyhan, Tufan Koç, Yücel Şahin, Ayten Öztürk Ünal, Emir Akpınar, Mustafa Gürsoy, Tevfik Kürtüncü, Samet Sarıoğlu, Süleyman Akın, Aydın Yergin, Şeyhi Odakır." - KAYSERİ