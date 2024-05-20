Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı

Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı ve 26 puan topladı. Sarı kırmızılılar, rakiplerine karşı 8 kez berabere kaldı ve 5 kez mağlup oldu. Kayserispor, sahasında 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

20.05.2024 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, iç sahada 26 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada oynadığı 19 maçta 26 puan topladı. Rakiplerine karşı 6 kez kazanan, 8 kez berabere kalan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle;

"Kayserispor- Galatasaray 0-0

Kayserispor- Samsunspor 2-1

Kayserispor- Gaziantep FK 2-0

Kayserispor- Başakşehir 0-0

Kayserispor-Ç. Rizespor 3-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-0

Kayserispor- Adana DS 1-1

Kayserispor- Pendikspor 2-0

Kayserispor- Fenerbahçe 3-4

Kayserispor- Sivasspor 1-3

Kayserispor- İstanbulspor 0-1

Kayserispor- Antalyaspor 1-1

Kayserispor- Beşiktaş 0-0

Kayserispor- Ankaragücü 3-2

Kayserispor- Hatayspor 1-1

Kayserispor- Kasımpaşa 0-2

Kayserispor- Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-2

Kayserispor- Konyaspor 2-2." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 11:09:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement