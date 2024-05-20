Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı

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Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, iç sahada 26 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada oynadığı 19 maçta 26 puan topladı. Rakiplerine karşı 6 kez kazanan, 8 kez berabere kalan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle;

"Kayserispor- Galatasaray 0-0

Kayserispor- Samsunspor 2-1

Kayserispor- Gaziantep FK 2-0

Kayserispor- Başakşehir 0-0

Kayserispor-Ç. Rizespor 3-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-0

Kayserispor- Adana DS 1-1

Kayserispor- Pendikspor 2-0

Kayserispor- Fenerbahçe 3-4

Kayserispor- Sivasspor 1-3

Kayserispor- İstanbulspor 0-1

Kayserispor- Antalyaspor 1-1

Kayserispor- Beşiktaş 0-0

Kayserispor- Ankaragücü 3-2

Kayserispor- Hatayspor 1-1

Kayserispor- Kasımpaşa 0-2

Kayserispor- Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-2

Kayserispor- Konyaspor 2-2." - KAYSERİ