Kayserispor, iç sahada 26 puan topladı

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, iç sahada 26 puan topladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada oynadığı 19 maçta 26 puan topladı. Rakiplerine karşı 6 kez kazanan, 8 kez berabere kalan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle;
"Kayserispor- Galatasaray 0-0
Kayserispor- Samsunspor 2-1
Kayserispor- Gaziantep FK 2-0
Kayserispor- Başakşehir 0-0
Kayserispor-Ç. Rizespor 3-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-0
Kayserispor- Adana DS 1-1
Kayserispor- Pendikspor 2-0
Kayserispor- Fenerbahçe 3-4
Kayserispor- Sivasspor 1-3
Kayserispor- İstanbulspor 0-1
Kayserispor- Antalyaspor 1-1
Kayserispor- Beşiktaş 0-0
Kayserispor- Ankaragücü 3-2
Kayserispor- Hatayspor 1-1
Kayserispor- Kasımpaşa 0-2
Kayserispor- Trabzonspor 1-2
Kayserispor-Karagümrük 2-2
Kayserispor- Konyaspor 2-2." - KAYSERİ
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