Kayserispor Stadyumu Hazır

22.08.2025 10:20
Kayserispor'un stadyumu, Pazar günü Galatasaray'la oynanacak maçı için hazır hale getirildi.

ÖZEL: Kayserispor- Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

-Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.

SÜPER LİG

21.30 Karagümrük - Göztepe

GALATASARAY

11.00 Erkek Basketbol Takımı isim sponsoru MCT Technic'in basın lansmanı başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

10.30 Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

SAMSUNSPOR

-UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz play-off turu ilk maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ

-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş play-off ilk maçında, Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR

-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir FK play-off ilk maçında evinde, Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

1. LİG

-21.30 Çorum FK - Sarıyer

BASKETBOL

15.45 FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Milli Takımı yolculuk öncesi medya mensupları ile bir araya gelecek.

BAKAN BAK

16.00-18.15 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da yapımı tamamlanan tesislerin açılış törenine katılacak. Bakan Bak ardından Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçı etkinliğine katılacak.

VOLEYBOL

-Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

09.00 Türkiye-ABD

Kaynak: DHA

