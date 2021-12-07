Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kendilerini zor bir maçın beklediğini bildirdi.

Karaman, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Oynanan her mücadelenin yeni bir heyecan ve final olduğunu anlatan Karaman, bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Beşiktaş'ın bu akşam Borussia Dortmund maçını seyredeceklerini belirten Karaman, "Onlarda da bizde de eksik oyuncular var. Kadro derinliğine bakıldığında geçen sene hem milli takımda hem de kendi takımlarında başarılı performans çizip, Beşiktaş'a transfer olup kulübede bekleyen oyuncular var. Bizi zor bir maç bekliyor." dedi.

Karaman, Antalya maçında 9 kişiyle galibiyet elde ettiklerini ve takım içinde gösterdikleri birlikteliği devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerine dikkati çeken Karaman, puanlar almak istedikleri maçların olduğunu dile getirdi. Karaman, hava muhalefeti nedeniyle birkaç oyuncunun antrenmana katılamadığını da ifade etti.

Ligin bitimine az bir süre kaldığını vurgulayan Karaman, kısa süre içinde birçok mücadeleye gireceklerini, lig arasında oyuncuların bu sürede iyi dinlenip, beslenmeleri gerektiğini ve performanslarını artırabilmeleri için fedakarlıkta bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Antrenman

Kayserispor, ligin 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına hava muhalefeti nedeniyle Abdullah Gül Üniversitesi fitnes salonunda teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sona erdi.