Üye Girişi
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu - Son Dakika

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

29.09.2021 19:27
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanlığını İsmail Koç kazandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanlığını İsmail Koç kazandı.

Güreşler, Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin en köklü ortak değerlerinden birinin yağlı güreşler olduğunu belirterek, "Bu köklü gelenek, gönül veren insanların destekleriyle yaşıyor. Bu sahada güreş tutan pehlivanlarımız, bu köklü geleneğin yaşatılmasına destek sunuyor." dedi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör de güreşlerin geçen yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle düzenlenemediğini ifade etti. Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'ni yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Güngör, tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı

Müsabakalarda, çeşitli boylarda 246 pehlivan birbirine üstün gelmek için mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise 54 sporcu kol bağladı. Finalde İsmail Koç ve Nedim Gürel karşılaştı. İki tecrübeli pehlivanın birbirini tartmasıyla geçen ilk dakikalar kıran kırana mücadeleye dönüştü.

Koç, yaptığı oyunla rakibi Gürel'i yendi. Üçüncülük kürsüsünü ise İsmail ve Turan Balaban kardeşler paylaştı.

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

İbrahim Girgin, İpsala, Edirne, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

19:09 "İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler 18:55 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi 18:45 Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor 17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 16:56 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi         
19:19
Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu         
19:09
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu         
17:37
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 19:38:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement