Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün kaptanı, milli sporcu Kenan Karaman, Serik'e bağlı Belek turizm merkezine tatile geldi. Sezonun yorgunluğunu burada atmaya çalışan Kenan Karaman, turizmci Mehmet Aygün ile kortta tenis oynadı. Kenan Karaman, tenisin ardından ailesi ve çocuklarıyla tatilini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Kenan Karaman Antalya'da Tatilde - Son Dakika
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