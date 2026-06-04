Kenan Karaman Antalya'da Tatilde - Son Dakika
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Kenan Karaman Antalya'da Tatilde

Kenan Karaman Antalya\'da Tatilde
04.06.2026 13:17
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Schalke 04'ün kaptanı Kenan Karaman, Antalya'nın Belek bölgesinde tatil yapıyor.

ALMAN Schalke 04 takımının kaptanı, milli futbolcu Kenan Karaman tatil için Antalya'nın Serik ilçesini tercih etti.

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün kaptanı, milli sporcu Kenan Karaman, Serik'e bağlı Belek turizm merkezine tatile geldi. Sezonun yorgunluğunu burada atmaya çalışan Kenan Karaman, turizmci Mehmet Aygün ile kortta tenis oynadı. Kenan Karaman, tenisin ardından ailesi ve çocuklarıyla tatilini sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kenan Karaman Antalya'da Tatilde - Son Dakika

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