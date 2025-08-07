Kenan Yıldız\'a büyük onur! Ballon d\'Or\'da yılın en iyi genç futbolcusuna aday oldu

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.
Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:
Oyuncu - Yaş - Ülke - Kulüp
Kenan Yıldız, 20, Türkiye, Juventus
Lamine Yamal, 18, İspanya, Barcelona
Desire Doue, 20, Fransa, PSG
Myles Lewis-Skelly, 18, İngiltere, Arsenal
Rodrigo Mora, 18, Portekiz, Porto
Joao Neves, 20, Portekiz, PSG
Ayyoub Bouaddi, 17, Fransa, Lille
Estevao, 18, Brezilya, Chelsea
Dean Huijsen, 20, İspanya, Real Madrid
Pau Cubarsi, 18, İspanya, Barcelona
