Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Kır Çiçekleri\' Projesi İl Şampiyonu Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen yetenekli kız çocukları başarılarını sürdürüyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları'nda mücadele eden Kır Çiçekleri, çeşitli branşlarda il birincilik ve ikincilik elde ederek toplamda aldıkları 613 puanla il şampiyonu oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli kız çocuklarının seçildiği projede Kır Çiçekleri olarak adlandırılan sporcular, il kapsamında ve il dışında katıldıkları spor müsabakalarında başarı elde etmeye devam ediyor.
Yarışmanın ilk gününde Kır Çiçekleri'nden 4 birincilik
İki gün süren ve Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde Kır Çiçekleri; '60M Yıldız Kızlar', 'Uzun Atlama Yıldız Kızlar', 'Gülle Atma Yıldız Kızlar', '800M Yıldız Kızlar' ve '2000M Yürüyüş Yıldız Kızlar' kategorilerinde yarıştı. İlk gün yarışlarında, '60M Yıldız Kızlar' kategorisinde Gülseren Feyza Uysal, 'Gülle Atma Yıldız Kızlar' kategorisinde Nida Nur Turhan, 'Uzun Atlama Yıldız Kızlar' kategorisinde Dilan Çelik ve '800M Yıldız Kızlar' kategorisinde Reyhan Göktaş birinci oldu. '2000M Yürüyüş Yıldız Kızlar' kategorisinde ise Zahide Gül Bilgiç ikinciliği elde etti İlk gün yarışlarının tümünde takım sırlamasında birinci olan Kır Çiçekleri, bu başarıları ile puanlı atletizmde üst üste 4. kez Mersin şampiyonu oldu.
İkinci gün yarışlarında ise; '100M Engel Yıldız Kızlar' kategorisinde Gülseren Feyza Uysal ikinci, 'Yüksek Atlama Yıldız Kızlar' kategorisinde Ecrin Toprak dördüncü, 'Cirit Atma Yıldız Kızlar' kategorisinde Yağmur Dedecan ikinci, '1500M Yürüyüş Yıldız Kızlar' kategorisinde Reyhan Göktaş ikinci olurken, '5x80 Yıldız Kızlar Bayrak Koşusunda ise Dilan Çelik, Ecrin Toprak, Gülsüm Yıldız, Elif Azra Şenateş, Gülseren Feyza Uysal takımı birincilik elde etti.
"4 yıl önce başlattığımız projemizi birinciliklerle taçlandırıyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları' kapsamında Kır Çiçeklerinin de yarışmada mücadele ettiğini dile getirdi. Ergin, ilk gün 60 metrede il birinciliği, 800 metrede il birinciliği, Uzun Atlamada il birinciliği ve Gülle Atmada il birinciliği, ikinci günde ise, 100 Metre Engelli Koşuda il ikinciliği, bin 500 metre koşuda il ikinciliği, Cirit Atmada il ikinciliği, 5x80 Bayrak Koşusunda da il birinciliği kazandıklarını belirtti. Ergin, tüm yarışmalardan aldıkları derecelerle il şampiyonu olarak, Kayseri'de 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Grup Şampiyonası'nda Mersin'i temsil etmeye hak kazandıklarını ifade etti.
"Bugün artık milli takım seviyesinde sporcular yetiştiriyoruz"
Kır Çiçeklerinin göstermiş olduğu başarılarla milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmeye başladığına dikkat çeken Ergin, "Kır Çiçeklerinin bütün başarısının en önemli ve en büyük etkeni bizim bir aile olmamız. Bir aile kavramıyla hareket etmemiz. Aşçısından destek personeline, daire başkanından, tüm eğitimleriyle ilgilenen öğretmenlerine kadar herkesin gönülden mücadele ederek bu çocukların daha iyi bir gelecek elde etmesi ve daha başarılı olması için bir bütün olarak çalışmasından kaynaklanıyor" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora çok fazla destek verdiğini ve 'Kır Çiçekleri' projesinin de bu dönemde hayata geçirildiğini vurgulayan Nezir Ergin, "4 yıl önce il birinciliğine dahi katılmayan sporcularımızla bugün Türkiye'de sayısız dereceler elde etmeye başladık. Sadece geçen sene 33 Türkiye madalyası aldık. Henüz 2024'ün başında olmamıza rağmen Bursa'da gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Kapalı Salon Yarışması'nda gülle atma Türkiye şampiyonluğu, her iki bayrak takımımız ise, 2009 ve 2010 gruplarında Türkiye üçüncüsü oldu. Hemen ardında gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle ve disk atma branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Bugün artık milli takım seviyesinde sporcular yetiştiriyoruz. Sıfırdan başlayan çocuklarımızla artık meyvelerini toplamaya başladık. Mersin adına Türk sporu adına kadının inanılmaz güzel" ifadelerini kullandı.
'Kır Çiçekleri' başarıdan memnun
60 metrede yarışan Kır Çiçekleri sporcusu Gülseren Feyza Uysal, "Güzel bir derece elde ettim. Çalışmalarımız güzel gidiyor" şeklinde konuştu. Gülle Atma kategorisinde birinci olan Nidanur Turhan da, "Gülle Atma Yıldız Kızlar kategorisinde 13.86 ile birinci oldum. Mutluyum. Daha iyilerini yapmak için çalışacağım" dedi.
Uzun Atlama Kategorisi'nde il birincisi olan Dilan Çelik ise, "Kendi branşımda en iyi derecemi aldım. 4.86 atladım ve il birincisi oldum. İlk defa böyle bir derece ile karşılaştım. Beklediğim bir dereceydi. Antrenmanlarımdan, hocalarımdan çok memnunum. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.
Atletizmle ilgilenen ve 800 metrede birinci olan sporcu Reyhan Göktaş da, "Uzun mesafe, 800 ve bin 500 metre ile ilgileniyorum. Gerçekten yarış rahattı ve güzeldi. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok destek oldular" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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