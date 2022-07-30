Kocaeli'yi bu akşam kick boks heyecanı saracak - Son Dakika
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Kocaeli'yi bu akşam kick boks heyecanı saracak

30.07.2022 10:27
Kocaeli'yi bu akşam kick boks heyecanı saracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Kick Boks Şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Kick Boks Şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Gala Gecesi organizasyonu bugün yapılacak. Gala gecesi programı öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Türk Devletleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda organize edilecek.

Tanıtım toplantısı ve yüz yüze buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Özbekistan Kick Boks Federasyonu Başkanı Ayberk Narbetov, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, MHK Başkanı Cengiz Pank, İcra Kurulu Başkanı Erdin Aygün, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve organizatör Vedat Akbulut, Kick Boks İl Temsilcisi Özcan Mermer, şehrin profesyonel kick boks hakemlerinden Mehmet Kadri Akın, Kocaeli kick boks antrenörlerinden Nevzat Aldemir, Türk cumhuriyetlerinin şampiyon sporcuları yer aldı.

70 ülkeden canlı izlenebilecek

Dev organizasyona ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra kardeş ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan'dan birbirinden önemli sporcular katılacak. Wako Pro K1 Kuralları kategorisinde yapılacak olan şampiyona televizyon ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. 70 ülkeden sporseverlerin izleyebileceği turnuvada yayın saat 20.00'de başlayacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli'yi bu akşam kick boks heyecanı saracak - Son Dakika

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