Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak - Son Dakika
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Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak

01.09.2022 11:14
Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak

Kocaeli'de 4 Eylül Pazar günü düzenlenecek U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Türkiye'nin güçlü takımları karşı karşıya gelecek.

Kocaeli'de 4 Eylül Pazar günü düzenlenecek U-13 Kız Futbol Turnuvası'nda, Türkiye'nin güçlü takımları karşı karşıya gelecek.

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Kadın Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlenecek. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Kavaklı Stadı'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'nin güçlü takımları mücadele edecek. Turnuvaya; Kocaeli Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Fomget, Gençlerbirliği, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Bilecikspor ve Sakarya kadın takımları karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada, kız futbolunun yeni yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak - Son Dakika
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