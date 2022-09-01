Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Kadın Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlenecek. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Kavaklı Stadı'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'nin güçlü takımları mücadele edecek. Turnuvaya; Kocaeli Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş , Ankara Büyükşehir Fomget, Gençlerbirliği , Fatih Vatan, Arap Çeşme , Bilecikspor ve Sakarya kadın takımları karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada, kız futbolunun yeni yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak - Son Dakika

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