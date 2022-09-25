Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi

25.09.2022 17:49
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi

Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı.

Dünya Karate Federasyonunca Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona, 75 ülkeden 1065 sporcu katıldı. Müsabakalarda 64'ü milli, 136 Türk sporcu tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:

"Erkekler kata takım

1- Türkiye

2- Kuveyt

3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü

3- Mısır

Erkekler kata

1- Ghaly Karim (Mısır)

2- Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır)

3- Hung Ho Wai Howard (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)

3- Elghobashy Mostafa (Mısır)

Erkekler kumite 84 kilo üstü

1- Nematı Mahmoud (İran)

2- Ömer Faruk Arslan (Türkiye)

3- Belhamel Moussa (Cezayir)

3- Zitouni Oussama Baha Eddine (Cezayir)

Erkekler kumite 84 kilo

1- Khodabakhshi Mahdi (İran)

2- Hasan Arslan (Türkiye)

3- Gilanpoor Mohammadreza (İran)

3- Sonnykh Valerii (Ukrayna)

Erkekler kumite 75 kilo

1- Maric Ljubisa (Sırbistan)

2- Ömer Faruk Yürür (Türkiye)

3- Salapura Djordje (Sırbistan)

3- Durham Mıtchel Joseph (Avustralya)

Erkekler kumite 67 kilo

1- Mohamed Moamen (Mısır)

2- Kamal Damir (Kazakistan)

3- Nemati Morteza (İran)

3- Rzazade Nuran (Azerbaycan)

Erkekler kumite 60 kilo

1- Burak Özdemir (Türkiye)

2- Meskini Ali (İran)

3- Meziane Rayan (Fransa)

3- Aly Zyad (Mısır

Kadınlar kata takım

1- Mısır

2- İran

3- Türkiye

3- Mısır

Kadınlar kata

1- Lo Sum Man (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)

2- Xenou Georgia Archontia (Yunanistan)

3- Afsaneh Mahsa (İran)

3- Kato Kurumi (Japonya)

Kadınlar kumite 68 kilo üstü

1- Quintal Catzin Guadalupe (Meksika)

2- Hira Nur Kasatura (Türkiye)

3- Mostafa Dina (Mısır)

3- Krešic Stefani (Bosna Hersek)

Kadınlar kumite 68 kilo

1- Elmadany Ola (Mısır)

2- Becırovıc Sadea (Hırvatistan)

3- Zorko Mıa Greta (Hırvatistan)

3- Sombe Thalya (Fransa)

Kadınlar kumite 61 kilo

1- Avazeri Lea (Fransa)

2- Khamis Reem (Almanya)

3- Aly Noursin (Mısır)

3- Hassan Basmala (Mısır)

Kadınlar kumite 55 kilo

1- Abouriche Louiza (Cezayir)

2- Gizem Bugur (Almanya)

3- Damla Ocak (Türkiye)

3- Sadigova Madina (Azerbaycan)

Kadınlar kumite 50 kilo

1- Teymurova Fidan (Azerbaycan)

2- Sgardelli Ema (Hırvatistan)

3- Selva Nur Akkurt (Türkiye)

3- Sevil Baş (Türkiye)"

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Kazakistan, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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