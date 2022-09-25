Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi

Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı.
Dünya Karate Federasyonunca Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona, 75 ülkeden 1065 sporcu katıldı. Müsabakalarda 64'ü milli, 136 Türk sporcu tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verdi.
Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:
"Erkekler kata takım
1- Türkiye
2- Kuveyt
3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü
3- Mısır
Erkekler kata
1- Ghaly Karim (Mısır)
2- Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır)
3- Hung Ho Wai Howard (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)
3- Elghobashy Mostafa (Mısır)
Erkekler kumite 84 kilo üstü
1- Nematı Mahmoud (İran)
2- Ömer Faruk Arslan (Türkiye)
3- Belhamel Moussa (Cezayir)
3- Zitouni Oussama Baha Eddine (Cezayir)
Erkekler kumite 84 kilo
1- Khodabakhshi Mahdi (İran)
2- Hasan Arslan (Türkiye)
3- Gilanpoor Mohammadreza (İran)
3- Sonnykh Valerii (Ukrayna)
Erkekler kumite 75 kilo
1- Maric Ljubisa (Sırbistan)
2- Ömer Faruk Yürür (Türkiye)
3- Salapura Djordje (Sırbistan)
3- Durham Mıtchel Joseph (Avustralya)
Erkekler kumite 67 kilo
1- Mohamed Moamen (Mısır)
2- Kamal Damir (Kazakistan)
3- Nemati Morteza (İran)
3- Rzazade Nuran (Azerbaycan)
Erkekler kumite 60 kilo
1- Burak Özdemir (Türkiye)
2- Meskini Ali (İran)
3- Meziane Rayan (Fransa)
3- Aly Zyad (Mısır
Kadınlar kata takım
1- Mısır
2- İran
3- Türkiye
3- Mısır
Kadınlar kata
1- Lo Sum Man (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)
2- Xenou Georgia Archontia (Yunanistan)
3- Afsaneh Mahsa (İran)
3- Kato Kurumi (Japonya)
Kadınlar kumite 68 kilo üstü
1- Quintal Catzin Guadalupe (Meksika)
2- Hira Nur Kasatura (Türkiye)
3- Mostafa Dina (Mısır)
3- Krešic Stefani (Bosna Hersek)
Kadınlar kumite 68 kilo
1- Elmadany Ola (Mısır)
2- Becırovıc Sadea (Hırvatistan)
3- Zorko Mıa Greta (Hırvatistan)
3- Sombe Thalya (Fransa)
Kadınlar kumite 61 kilo
1- Avazeri Lea (Fransa)
2- Khamis Reem (Almanya)
3- Aly Noursin (Mısır)
3- Hassan Basmala (Mısır)
Kadınlar kumite 55 kilo
1- Abouriche Louiza (Cezayir)
2- Gizem Bugur (Almanya)
3- Damla Ocak (Türkiye)
3- Sadigova Madina (Azerbaycan)
Kadınlar kumite 50 kilo
1- Teymurova Fidan (Azerbaycan)
2- Sgardelli Ema (Hırvatistan)
3- Selva Nur Akkurt (Türkiye)
3- Sevil Baş (Türkiye)"
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.
Son Dakika › Spor › Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi - Son Dakika