Kocaelispor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig 36. haftasında sahasında Altınordu'yla 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, gelecek iki maçtan da istedikleri sonuçları alıp sezon sonu hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili bütün planlarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu ve bugün sahada galip gelmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Planladıkları birçok şeyi de gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, "İlk yarı sahada iyi bir oyun vardı, devreyi de önde kapattık. İkinci yarının başında olmayacak bir dakikada şanssız bir penaltı golüyle beraberlik geldi ve buna bağlı olarak biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Arkasından kontrataktan bir gol yedik." diye konuştu.

Gül, 2-1 geriye düşmelerine rağmen tekrar rakibi baskı altına aldıklarına işaret ederek, "Devamında da 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldık. Sonuç itibarıyla şansımız hala devam ediyor. Önümüzdeki iki maçtan da istediğimiz sonuçları alıp sezon sonu hedefe ulaşacağız. Şu anki tek düşüncemiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da alt taraftaki birçok takımı ilgilendiren bir maç olduğunu ifade etti.

Son haftalarda kimin ihtiyacı varsa o takımların kazandığına dikkati çeken Eroğlu, "Keşke şampiyonlar belli olmasaydı, play-off'taki birçok takım garantilemeseydi. Bu ister istemez birçok takımı olumsuz etkiliyor." dedi.

Eroğlu, belli noktadan sonra seyirci baskısını kendi lehlerine çevirip, oyuna ortak olmayı planladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Coşkulu başlayan, baskı yapan bir Kocaeli takımı vardı. Seyirciden aldıkları coşkuyla bunu gerçekleştirdiler. Biz doğru pozisyon alamadığımız için ve dönen topları kazanamadığımız için rakip 15-20 dakika etkili göründü. Ondan sonraki bölümde aslında topa sahip olduğumuz, hücum girişimlerimizde net birkaç pozisyonumuz vardı. İlk yarı biterken kendi hatamızdan kalemizde topu gördük ama pes etmeyen bir Altınordu vardı. Maçın ikinci yarısı öne geçtik, bu bizim lehimize iyi bir skordu aslında. 2-1'i koruma anlamında devam ederken kalecimiz farklı duydu diye topu bıraktıktan sonra, belki hakemden yanıldığını söyledi el hareketinden dolayı. Bu anlamda gol yedik, bu üzücü. Belki maçtan önce beraberlik iyi bir sonuç gibi dursa da böyle bir golle berabere bitmesi bizi üzüyor."

Bugün ihtiyacı olan diğer takımların kazandığını belirten Eroğlu, "Maalesef ülkemizde böyle oluyor son haftalarda. Biz de kendi işimizi kendimiz bitirmek zorundayız. Lige kalacağımızı düşünüyorum, bu anlamda oyuncularımıza güveniyorum." diye konuştu.