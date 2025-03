Kocaelispor şampiyonluk yüklemesi yaptı

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaeli spor'da vefa gecesi düzenlendi. 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008 sezonlarında takımı Süper Lig'e çıkaran şampiyon kadrolarla 2024-2025 kadrosu iftarda bir araya getirildi. Ulusal basın temsilcilerinin de yer aldığı programda 'Yeniden Süper Lig' vurgusu yapıldı.

Kocaelispor Kulübü geçmiş dönem şampiyonlarını iftarda bir araya getirdi. 1979-1980 sezonu, 1991-1992 sezonu ve 2007-2008 sezonunda takımı Süper Lig'e çıkaran şampiyon kadrolarla 2024-2025 sezonunda Süper Lig yolunda ilerleyen takımı iftarda bir araya getirdi. İftar programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şampiyon olunan sezonda kadroda yer alan futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, başkanlar ve şampiyonluklara tanık olan dönemin spor basın mensupları katıldı. Yıllar sonra bir araya gelen isimlerin özlem giderdiği ve bol bol anıları tazelediği iftar organizasyonunda Kocaelispor'un şampiyonluğu dilendi, ardından kısa video gösterimiyle geçmiş şampiyonlukları hatırlatıldı. Hafızaların tazelendiği ve yeni dönem futbolcularına moral verildiği akşamda 100. kez kulüp formasını giyen Yusuf Cihat Çelik'e plaket takdim edildi. Ardından şampiyon olan kadrolarla protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Aktaş: "30 yıllık meslek hayatımda ilk olacak"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İnşallah 30 yıllık meslek hayatımda ilk kez Süper Lig'de olan bir takımın olduğu şehirde görev yapacağım. Bu takım Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek orada da Kocaeli'ye yakışır şekilde ilimizi temsil edecektir. Verdikleri emekleri için herkese teşekkür ediyorum. Takımı yalnız bırakmayan, haberleriyle motive eden basın mensuplarına, taraftarlara, tüm takıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Büyükakın: "Süper Lig'den daha zor ligde oynuyorsunuz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gerçekten mutluluk verici bir tablo. Eskileri görmek bizi çocukluk yıllarımıza götürdü. Takımımız şampiyonluğa gidiyor. Zor bir lig. Her maçtan sonra morallerini yüksek tutacak paylaşımlar yapıyoruz. Stres yüksek olunca herkes konuşuyor. Ne yaptığınızı, o işin en kadar zor ve stresli olduğunu biliyoruz. Sizin arkanızdayız. Bu ligde herkes her an maç kazanabilir veya kaybedebilir. Belki de Süper Lig'den daha zor ligde oynuyorsunuz. Erken şampiyon ilan edilmekle şımarmayacağınızı da biliyoruz. İyi gidiyorsunuz. Başaracağınızı biliyoruz. Hiçbir zaman desteğimizi sizlerden esirgemeyeceğiz" dedi.

"Mesele takımın Süper Lig'e çıkması, tutunması ve şehrin sahip çıkması"

Kulübün zor zamanlardan geçtiğini ve amatörden yeniden döndüğünün altını çizen başkan Büyükakın, "Kulüp zor zamanlardan geçti. Onca başarının ardından yaşanmaması gerekenler yaşandı. Amatörden geri geldi. İnanmak ve sabretmek gerekiyordu. Eleştirilere göğüs germek gerekiyordu. Eleştiri kaçınılmaz, tahammül edeceğiz. Eleştirilsek de sonuna kadar bu kulübün arkasındayız. Devreye girişimiz Kızılyıldız dosyasının dönemine tekabül ediyor. Bu takımın Süper Lig'e çıkması ve orada tutunması, buna da şehrin sahip çıkması gerekiyor. Mesele bu. Birilerinin sahip çıkması önemlidir ama tek başına yeterli değildir" diye konuştu.

"En büyük tehdit, kurumsallaşamamaktır"

Kulübün kişilere bağımlı olmadan uzun yıllar yaşaması için kurumsallığın önemine de işaret eden Büyükakın, "En büyük tehdit kurumsallaşmamasıdır. Bu takım kurumsallaşmalı. Bir yandan takımın yeni alanının yapılması, kulüp kompleksinin yapılması çalışması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılıp inşaatına başlanacak. Stat yolu hallediliyor. Karayolu halloldu, raylı sistem de hallediliyor. Alt yapı iyi geliyor. İyi emek veriyorlar. Altyapısı olmayan, tesis alt yapısı olmayan ve mali disipline olmayan kulübün bu ligde kalma şansı yok. Hodri Meydan ne kadar güçlü olursa olsun, bunlar eksik olursa o başarı sürdürülemez. Gerçekçi olalım. Tesis alt yapısı, sporcu alt yapısı ve kurumsal kimliğin sağlam temeller üzerine oturtulmasıyla kulüp şahıslardan bağımsız hale geldiğinde gözünüz arkada kalmasın. Yapmaya çalıştığımız da bu. Sistem kurup onu bırakalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu şımarmadan şimdiden tebrik ediyoruz"

Sezonun bitimine 8 hafta kala kulübün şampiyonluğunu erkenden tebrik eden başkan Büyükakın şu sözleri kaydetti: "Biz yeni bir hikayenin başlangıcındayız. İnşallah bu takım Süper Lig ve uluslararası kupalardaki başarılarıyla daha güçlü olacak. Bu takımı kurumsallaştıralım. Yapacağımız en büyük şey bu. Öbürlerini zaten herkes yapıyor. Kulübe değer katmış herkese teşekkür ediyorum. En çok da Hodri Meydan'a teşekkür ediyorum. Onların emeği ayrı. Bu takım amatöre düştüğünde de onlar hiç ayrılmadılar. Bu salondakiler takımı genelde hiç bırakmayanlar. Her birinize teşekkür ederim. Şampiyonluğu efendi efendi, şımarmadan şimdiden tebrik ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Süper Lig'de de şimdiden başarılar diliyoruz."

Recep Durul: "Siz başardınız, şimdi biz başaracağız"

Duygulandığını belirterek konuşmasına başlayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Kocaelispor'un başarılı yükselişi ve geleceği için bir arada olmanın gurunu yaşıyoruz. Vefa duygusuna sahip camia olarak kulübümüze şampiyonluklar yaşatmış, önemli başarılara imza atarak efsaneleşmiş tüm futbolcularımıza, teknik ekibimize ve yöneticilerimize sonsuz şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Zorlu dönemlerde bile kulübümüzü yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza da minnettarız. Bu dayanışma kulübümüzü kentimizin gözbebeği haline getirmiştir. Kocaelispor'un bugünlere gelmesinde emeği geçen herkes bu büyük ailenin ayrılmaz parçasıdır. Siz başardınız, şimdi biz yeniden başaracağız" dedi.

"4. kez Süper Lig'de yer alacağız. İnancımız tam"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerinin altını çizen başkan Recep Durul, "Süper Lig yolunda son 8 haftaya büyük bir avantajla girdik. Bu kentimize heyecan yaşatıyor. Bu süreci zaferle taçlandıracağımıza inancımız tam. 4.kez Süper Lig'de yer alarak ülke futboluna katkı sağlamaya hazırız. Vizyonumuz sadece Süper Lig'e yükselmek değil, kalıcı olmak ve Avrupa'da ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil etmektir. Kocaelispor için tek yürek olmuş tüm paydaşlarımızla birlikte tüm zorluklara rağmen şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Birlikteliğimizin ve dayanışma ruhumuzun meyvesini sezon sonu şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırarak taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Sakaryaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Pazartesi günü ezeli rakibi Sakaryaspor ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen kulüp başkanı Durul, "Pazartesi günü ebedi dostumuz ve rakibimizle kendi sahamızda maçımız var. Binlerce taraftarımızın tribünlerde oluşturacağı coşku ve futbolcularımızın mücadelesiyle bu maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmak istiyoruz. Bu zorlu mücadeleye hazırız. Önümüzdeki 8 maçımızda inanıyorum ki puan farkını ve avantajını en iyi şekilde değerlendireceğiz. 16 yıl sonra o kupa buraya gelecek ve 'Şampiyon Kocaelispor' yazdıracağız" ifadelerini kaydetti.

Kalkandelen: "Şimdiden kutluyorum"

1979-1980 sezonun kulüp başkanı İsmail Kalkandelen, "Çok duygu yüklü bir akşamdı. Recep başkana teşekkür ediyorum. Birkaç hafta sonra kesinleşecek ama şimdiden kutluyoruz. Var olun" dedi. - KOCAELİ