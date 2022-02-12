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Konuk takım zemine isyan etti: Hükmen yenilmeleri gerekiyor - Son Dakika

Konuk takım zemine isyan etti: Hükmen yenilmeleri gerekiyor

12.02.2022 14:30

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın saat 13.00'te oynanması planlanan Niğde Anadolu FK-Adıyaman FK maçı öncesinde konuk takım zemini görünce neye uğradığını şaşırdı. Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, "Bu sahada maç oynanmaz. Niğde Anadolu FK yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu nedenle hükmen mağlubiyetleri için federasyona başvuruda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Adıyaman FK, stadın zeminini görünce tam anlamıyla isyan etti. Aynı zamanda Galatasaray'ın pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği ifade edilirken, ev sahibi ekibin hükmen mağlup olması için federasyona başvuruda bulunuldu.

"PATATES TARLASINA DÖNMÜŞ"

Saha zeminini gördükten sonra tam anlamıyla şok yaşadıklarını ve futbolcuların sağlığı nedeniyle takımı sahaya sürmek istemediklerini ifade eden Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Federasyona başvurumuzu avukatımız aracılığıyla yaptık. Maçın ertelenmesini değil sürecin doğru ilerlemesini istiyoruz. Stat patates tarlasına dönmüş. Sezon sonuna kadar burada maç oynanmaz. Biz 7 saatlik otobüs yolculuğuyla geldik. 5 gün sonra yine Ankara'ya maça gideceğiz. Ankara'da Etimesgut maçını oynadıktan sonra yine 3 gün sonra maça çıkacağız. Bu maçın ertelenmesini istemiyoruz. Aksi durumunda bizim maç programımız daha da sıkışacak. Otobüs kiraladık, iki gün otel masrafı harcadık. Bizim bu deplasman maliyetimiz 50 bin TL'ye çıkacak. Bu maç başka şehirde oynanacaksa bunun kararının bugün alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

"MAĞLUP OLMALARINI İSTİYORUZ"

Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeyen saha zemininin tarlaya dönüştüğünü ifade eden Alper Aslan, "Niğde Anadolu FK'nın hükmen mağlup olmasını talep ediyoruz. Çünkü üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek bu haldeki stadyumda maç oynanmasını istiyorlar. Şehirde başka stat yok. En yakın yer Nevşehir. 1000 KM yol yaptık ve futbolcuların yorgunluğu var. 13 günde 4 maç oynamış olacağız. İngiltere'deki futbol takviminde bile bu şekilde bir program yok" diyerek federasyonun bu maçla ilgili olarak hızlı bir karar vermesini istediklerini ifade etti.

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Futbol Federasyonu, Alper Aslan, İsyan, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konuk takım zemine isyan etti: Hükmen yenilmeleri gerekiyor - Son Dakika Spor


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