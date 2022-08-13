Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı - Son Dakika
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Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı

13.08.2022 11:08
Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finale kalan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu ve oyuncusu Ceren Kapucu, altın madalyaya odaklandıklarını söyledi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finale kalan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu ve oyuncusu Ceren Kapucu, altın madalyaya odaklandıklarını söyledi.

Alper Hamurcu ile Ceren Kapucu, milli takımın Kamerun ile yarın yapacağı yarı final maçı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Alper Hamurcu, takımın uzun süredir bir arada oynadığını belirterek, "Akdeniz Oyunları'nda da birlikteydik. Bu gruptaki birçok oyuncunun son turnuvası. Altın madalya için çok büyük şansımız var. Özbekistan çok zor şartlarda geldi, onları da tebrik etmek lazım. İran daha derli toplu bir takımdı. Antrenörleri çok farklı bir kültürden gelip zorlu bir görev üstlendi. Kadın voleybolunu orada ayakta tutmak kolay değil." dedi.

Yarı finalde karşılaşacakları Kamerun'u da öven Hamurcu, "Kamerun, Afrika kıtasında iyi voleybol oynayan bir takım. Açıkçası en büyük rakip Azerbaycan. En iyi oyuncusu burada değil ama 10 yıldır bir arada oynayan bir ekip. Finalde yüksek ihtimalle Azerbaycan'la oynayacağız. Saha içinde her şey olabilir. Ona göre konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Konya seyircisine de teşekkür eden Hamurcu, "Çok yoğun ilgi vardı. Salon voleybol oynamak için büyük bir salon ama Konya seyircisi çok fazla destek verdi. Altın madalya yolunda onların desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ceren: "Favori olduğumuzun farkındayız"

Milli takımın başarılı oyuncusu Ceren Kapucu ise oyunların favorisi oldukları bilinciyle sahaya çıktıklarını dile getirdi.

İlk iki maçın kolay geçtiğini anlatan Ceren, "Favori olduğumuzun farkındayız ama bu da ekstra bir konsantrasyon gerektiriyor. Konya seyircisi bizi çok iyi destekledi. Madalya yolunda onları tribünde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon Brezilya'da oynayan ve bu yıl Bolu Belediyespor'a transfer olan Ceren, "Brezilya çok güzel bir tecrübeydi. Dünyada ekol ülkelerden biriydi. Orada yabancı oyuncu sayısı bize göre az. Ligde toplam 15-20 yabancı vardı. Bu biraz seviyeyi etkiliyordu ama çok rekabetçi bir ligdi. Yurtdışına tekrar gitmek istiyorum kapılar kapanmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya'da altın madalyaya odaklandı - Son Dakika

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