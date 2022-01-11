Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın cenazesi için Ankara'ya gideceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndan çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Çalık'ın sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Çok üzgün olduklarını vurgulayan Özgökçen, "Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki; gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti." dedi.