Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti - Son Dakika
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Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Abdülkerim müsabaka öncesi yeşil-beyazlı taraftarlarla yaşadığı gerginlik üzerine konuştu ve memleketi Konya'da kendisine gelen tepkilere isyan etti.

22.04.2025 23:20
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Galatasaray'ın stoper Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçtan sonra konuştu. Abdülkerim, müsabaka öncesi yeşil-beyazlılarla yaşadı gerginliğe de değindi.

"İKİ KUPA İLE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Abdülkerim Bardakcı, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur" ifadelerini kullandı.

Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Abdülkerim Bardakcı, memleketi Konya'da kendisine gelen tepkilerle ilgili, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

NELER YAŞANDI?

Mücadele öncesinde zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi. Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.

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Son Dakika Spor Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456:
    Adamın anasına küfretmek nedir yaa şahsiyetsizler 59 9 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Konya, Ankaraya bağlansın bı boka yaradigida yok zaten 18 3 Yanıtla
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