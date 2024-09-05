Ali Koç\'tan Hakem Performansı ve Türk Futbolunun Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın yaptığı toplantıda hakemlerle ilgili konuların gündem maddelerinde başı çektiğini, bu konularla ilgili olarak da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak çalışma yürütmek istediklerini söyledi.

Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz'da bulunan Turgay Ciner Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, lacivert-beyazlı kulübün yetkililerine teşekkür etti.

Tesislerin çok güzel olduğunu vurgulayan Koç, "Fatih Saraç Başkana teşekkür etmek istiyorum, bizi çok güzel ağırladılar. Böyle bir tesisi görünce insanın içi cız ediyor, açıkçası kıskandık. Allah herkese böyle tesis nasip etsin. Türk futbolunun gelişmesi açısından herkesin böyle bir tesise ihtiyacı var. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

"İnanıyoruz ki bu çalışmalarla değişik bir yapı içinde olmamız yüksek ihtimal"

Kulüpler Birliğinin, olağan toplantıda bir araya geldiğini ve toplantıya, 3 kulübün katılamadığını dile getiren Koç, "Gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonuna ziyaretimiz olacak. En önemli maddelerden birisi Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısıydı. 'Türkiye'de hakemlik müessesesi nasıl olmalı, hakemler nasıl eğitilmeli, atamalar nasıl olmalı, Avrupa'daki örnekleri nasıl' diye bir çalışma yaptık. İnanıyoruz ki bu çalışmalarla değişik bir yapı içinde olmamız yüksek ihtimal." diye konuştu.

Her kulübün kendisine yapıldığını düşündüğü hatayı yeri gelince basın önünde, yeri gelince federasyonda gündeme getirdiğini hatırlatan Koç, şöyle devam etti:

"Buradaki temel kanaat, Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin daha iyi ilerlemesi. Ama biz Türkiye'deki hata seviyesinin kabul edilemez seviyede olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında talimat değişiklikleri var ve bizi bekleyen en büyük yenilik, önümüzdeki seneden itibaren hayata geçirilecek e-bilet sistemi. İstisnasız tüm kulüpler bu modele karşı. Kanunun bize emrettiği şekilde yapılmasının doğru olmadığını, çok ciddi seyirci kaybına sebebiyet vereceğini değerlendiriyoruz. Bir altyapı ihalesi yapıldı. Şimdi kulüpler biletleme şirketiyle anlaşıp, bu şirketin altyapısına uyumluluk sağlanmasını bekleyecek. Hepimiz kendi kulüplerimiz için bir çözüm arayacağız. Bunları konuştuk. Bugün kanun bunu emrediyor ama istisnasız Süper Lig'deki ve 1. Lig'deki tüm kulüpler bu sistemin olmamasını tercih ediyor. Biz yıllık gelirimizin yüzde 15'ini bu sisteme vermek zorunda kalıyorduk, bu da çok yüksek bir oran."

"Bizim artık genç hakemleri ortaya çıkarmamız lazım"

Hakem performanslarının Türk futbolunun en önemli sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan Koç, TFF'nin aldığı kararlar ve vakfın bu konularla ilgili bakış açısını şu şekilde aktardı:

"Türk futbolunun en önemli kangreni hakem performansı. Bunlar hepimizin sorguladığı konular. Bizler dünyanın yatırımını yapıyoruz, gönüllü olarak ciddi mesai harcıyoruz. Bir hakem kararıyla bu yatırımlar ciddi şekilde etkileniyor. Tabii ki hata olacak ama sistematik şekilde olmasının son bulması lazım. Bu federasyonun kafasında bir yol haritası olduğunu düşünüyoruz. Hakem akademisi diye bir şey açıklanmıştı, ilk başta bize mantıklı gelmişti. Bir baktık ki paralel bir yapılanma gibi gidiyor. Mevcut TFF yönetimi bunu kaldırdı. Hep söylüyorum, TFF değişiyor, MHK değişiyor, başkanlar değişiyor, tek değişmeyen hakemler. Bizim artık genç hakemleri ortaya çıkarmamız lazım. Hakemlerin iyi performansla ödüllendirilmesi, kötü performansla cezalandırılması lazım. Yol haritası inşallah istediğimiz sonuçları verir. Samimi bir çaba olduğunu görüyoruz. Bu yolculukta bizim de çorbada tuzumuzun olması lazım. En çok bizim canımız yanıyor. Bir önceki federasyonun başlattığı MHK'nin yapılandırılması gibi bir çalışma vardı. Ama bir gerçek var ki bu şekilde ilerleyemeyiz. Hakemler de artık pabucun pahalı olduğunu bilmeli. Ahbap çavuş ilişkileriyle FIFA kokart takılmamalı. Kimse alt klasmandan üst klasmana bu ilişkilerle yükselmemeli. Bir sürü sorunlar var. Federasyon bu konuda samimi, bizlerle çalışmak istiyor. Beraber bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki zaman alacaktır ama bu şekilde bu iş gidemez. Bunun da böyle olduğunu fark eden bir federasyon olması da bize mutluluk veriyor."

"Mevcut model sürdürülebilir değil"

Kulüpler Birliği Vakfının, TFF'den istediği bilgilerin ellerine ulaştığını vurgulayan Koç, "Yayın gelirinin dağılımı, Ziraat Türkiye Kupası yayın gelirinin dağılımı ve Trendyol isim sponsorluğunun geliriyle ilgili bilgileri bizimle paylaştılar. Bu sene en büyük fark, geçmişte yüzde 22 kesinti yapılırken bu sene yüzde 28 kesinti yapılacağı. Bu yüzde 6'lık payın, 2 ve 3. liglere ayrılan pay olduğu söylendi." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, hafta içinde İçişleri Bakanlığının düzenlediği Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katıldıklarını, toplantının da çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Vakfın yapacağı bir çalışmayla Türk futbolunun ekonomik sağlığına kavuşması için 5 yıllık yol haritası geliştirildiğini dile getiren Ali Koç, şunları söyledi:

"TFF'yle daha önce istişare etmiştik. Bunun bir gelir ayağı var, bir de gider ayağı var. TFF seçimlerinde ve başka yerlerde söylediğim gibi, mevcut model sürdürülebilir değil. Çok istenmeyen noktalara gidiyor iş. Dış etkenlere daha açık oluyoruz. En çok konuşulan konulardan birisi vergi oldu. Vergiler yüzde 15'ten 40'a çıkarıldı. Transfer açısından da bize sıkıntı oluşturdu. 'Kulüpler olarak ortak bir duruş belirleyelim, kulüpler buna uyma iradesi göstererek transfer döneminde stopaj yükünü alsın, kalanının futbolcu ve menajerine versin' diyoruz. Yüzde 40 vergi, büyük bir yük oluşturuyor. Kulüpler bunu zamanında ödeyemiyor. Yayın gelirleri nasıl artar, bunun en büyük etkeni korsan yayınla mücadele etmek. Kulüplerin ortak pazarladığı ticari envanterler var. Gençlik ve Spor Bakanlığına giden çok büyük giderlerimiz var, bunlar konuşuldu. İleriye dönük olarak futbolun en önemli paydaşı, esas sahibi olan kulüplerin kendi çıkarları doğrultusunda MHK yapılanması, e-bilet ihalesi gibi konularda çok daha fazla söz sahibi olacak bir yapı oluşturmak için toplantı yaptık."

Yabacı sayısıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Federasyon sağ olsun 12 olan sayıyı 14 yaptı. Fazla yabancısı olan kulüpleri bir nebze olsun rahatlatmak için yaptılar ve iyi oldu. Bazı kulüplerin hala fazla yabancısı var. Bu durumda bu sporcuların paraları ödenecek. Bu da Türkiye'nin parasının çöpe gideceği anlamına geliyor. Bu kulüplere nasıl yardımcı olacağımıza dair konuşmamız oldu. Federasyonu aradık, Galler'e gidiyorlar. Birkaç kulübün yabancı sayısının artması şeklinde konuşmamız oldu." ifadelerini kullandı.

Koç, Trabzon'da saldırıya uğrayan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye geçmiş olsun diyerek "Buradan çıkar çıkmaz ilgileneceğim bir konu. Busenaz bizim kıymetli bir evladımız, Türk sporunun kıymetli bir evladı. Hem kendisine hem de boks camiasına geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.