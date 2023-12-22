 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı. Toplantıda hakem hataları, saldırılar, sahadan çekilme ve yayın ihalesi gibi konular ele alınacak.

Kulüpler Birliği toplantısı Riva\'da başladı
22.12.2023 - 14:58,
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı.

Riva'daki TFF Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın yanı sıra diğer kulüp başkanları katıldı.

Görüşmede hakem hataları, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi ve yayın ihalesi gibi konular ele alınacak.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Büyükekşi, Saldırı, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı - Son Dakika


16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:36 "Uyuşturucu batağına düştüm" diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement