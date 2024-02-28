Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: \'Ders çıkarmalıyız\'

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçından sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk, gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak, bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Bundan ders çıkartmalıyız. Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız" dedi.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Dün oynanan Galatasaray- Antalyaspor mücadelesine de değinen başarılı antrenör, "Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim! Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Dünkü maçla ilgili değil sadece sezon başından beri gelen bir şey! Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor! Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor! Çok fazla konuşmak istemiyorum orayla ilgili. Bugün istediğimiz tepkiyi veremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluğa olan inancını kaybetmediğini söyleyen antrenör, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.