Leroy Sane için büyük iddia

Süper Lig devi Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane maça yedek başladı ve 74. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi. TRT Spor ekranlarında konuşan spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Sane’nin vücut dilini sert şekilde eleştirerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

''GİTMEK İSTER GİBİ HAVASI VAR''

''Benim takıldığım esas nokta Sane. Oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak. Takımdan gitmek ister gibi havası var. Yedek kulübesinde oturmayı kabul etmediği bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin de hakkı olduğunu unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır.'' dedi.

''BARIŞ ALPER'İ DE ETKİLİYOR''

Barış Alper Yılmaz’ın performansına da değinen Kerimoğlu, milli oyuncunun seviyesinin altında kaldığını belirterek, ''Barış Alper'i çok fazla anlatabiliyor muyuz? Bana göre arkasındaki Jakobs'un kötü performansıyla birleşmesiydi. Barış Alper bu seviyedeki bir oyuncu değil. Jakobs'un kötü olması Barış Alper'i de etkiliyor.'' ifadeleri kullandı.