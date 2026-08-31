Leroy Sane için büyük iddia - Son Dakika
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Leroy Sane için büyük iddia

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Galatasaray'da Göztepe maçına yedek başlayan Leroy Sane'nin oyuna girdiğinde gösterdiği vücut dili eleştirilirken, Tugay Kerimoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu, ''Sane'de vazgeçmişlik var, heyecandan uzak. Takımdan gitmek ister gibi havası var'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane maça yedek başladı ve 74. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi. TRT Spor ekranlarında konuşan spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Sane’nin vücut dilini sert şekilde eleştirerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

''GİTMEK İSTER GİBİ HAVASI VAR''

''Benim takıldığım esas nokta Sane. Oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak. Takımdan gitmek ister gibi havası var. Yedek kulübesinde oturmayı kabul etmediği bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin de hakkı olduğunu unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır.'' dedi. 

''BARIŞ ALPER'İ DE ETKİLİYOR''

Barış Alper Yılmaz’ın performansına da değinen Kerimoğlu, milli oyuncunun seviyesinin altında kaldığını belirterek, ''Barış Alper'i çok fazla anlatabiliyor muyuz? Bana göre arkasındaki Jakobs'un kötü performansıyla birleşmesiydi. Barış Alper bu seviyedeki bir oyuncu değil. Jakobs'un kötü olması Barış Alper'i de etkiliyor.'' ifadeleri kullandı.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane için büyük iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Galatasarayın yüz karası 1 1 Yanıtla
    Erhan Gulden Erhan Gulden:
    Ondaki yeteneğin, kariyerin 20de 1i kaç futbolcuda var. Doğru konuş 0 0
  • Kenan Başkurt Kenan Başkurt:
    Turgay hoca sana ve geçmişine saygı duyuyorum ama adamcılık yapma barış üç haftadır ne oynadı ki jakobsun durumu onu etkilesin Allah aşkına bari sen yapma demek ki biz aynı maçları izlemiyoruz bizim tvler sizinki gibi maçı vermiyor yayın olarak sane gibi bir adam var elinde dakika 70-80 lerde oyuna alıyor Okan efendi nice oyuncuyu yedi böyle sıra sanede sara yok atom karınca desen tripli oynamıyor çek bunları yedeğe sür saneyi ilk 11’e ondan sonra adamdan mücadele bekle olmuyor öyle koltukta oturup adamcılık yapmakla 0 0 Yanıtla
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