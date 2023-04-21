Liderlik yarışı kızışan Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Liderlik yarışı kızışan Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

21.04.2023 16:16
Liderlik yarışı kızışan Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Açıklanan listede şampiyonluğu en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray'ın Karagümrük ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya Volkan Bayarslan atandı. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ile İstanbulspor'u karşı karşıya getiren mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI BAYARSLAN'IN

Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'ın 23 Nisan Pazar günü sahasında İstanbul ekiplerinden Karagümrük ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI KADİR SAĞLAM'IN

Özellikle son haftalardaki almış olduğu galibiyetlerle zirve yarışından kopmayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin 24 Nisan Pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Cumartesi:

  • 19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

  • 13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol
  • 16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
  • 19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

  • 17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
  • 20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
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