Liderlik yarışı kızışan Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'ın 23 Nisan Pazar günü sahasında İstanbul ekiplerinden Karagümrük ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Özellikle son haftalardaki almış olduğu galibiyetlerle zirve yarışından kopmayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin 24 Nisan Pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Cumartesi:
23 Nisan Pazar:
24 Nisan Pazartesi:
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