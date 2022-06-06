Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

06.06.2022 17:24
Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Litvanya Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Litvanya Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

LFF Stadı'nda teknik direktör Valdas Ivanauskas yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, teknik direktör Ivanauskas'ın oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Litvanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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