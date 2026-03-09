Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok - Son Dakika
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
09.03.2026 16:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, maçın kadrosunu açıkladı. Ancak Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in kadroda olmadığı görüldü. Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da önemli bir eksik yaşanıyor. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılılarla oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken kaleci Alisson Becker'in listede yer almadığı görüldü.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Deneyimli kalecinin kadroya alınmaması İngiliz ekibinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

İLK MAÇTA DA SAKATLANMIŞTI

Alisson Becker, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray karşılaşmasında da sakatlık yaşamış ve mücadeleyi tamamlayamadan oyundan çıkmıştı. Tecrübeli kalecinin son durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

LIVERPOOL'DA DİĞER EKSİKLER

Liverpool'da Alisson Becker'in yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Liverpool'un kadrosu şu şekilde:

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.

15:57
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
