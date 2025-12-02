Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika
Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının hayali gerçeğe dönüştü

Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının hayali gerçeğe dönüştü
02.12.2025 17:48
Lösemi teşhisi alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Ayaz Şişli'nin derbi hayali gerçek oldu. Fenerbahçe yönetiminin davetiyle maçı stadyumdan takip eden Hamza Ayaz Şişli, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde gerçekleşen İstiklal Marşı seremonisine katıldı. Maçı annesiyle takip eden küçük taraftara, maçın ardından doğum günü sürprizi yapıldı, Şişli için stadyum çevresinde bulunan taraftarlar maytap ve tezahüratlarla kutlama yaptı.

Çocukken lösemi teşhisi alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Ayaz Şişli'nin "derbi seyretme hayali" gerçek oldu.

MİNİK HAMZA AYAZ'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Geçirdiği zorlu ve yorucu tedavilere karşılık yüzündeki gülüşü hiç kaybetmeyen ve sosyal medyada çektiği videolar ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran Şişli, 20 Kasım'da Fenerbahçe yönetiminin davetiyle Can Bartu tesislerinde ağırlandı. Burada 1 Aralık 2025'in, Şişli'nin doğum günü olduğunun öğrenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, küçük taraftarı derbi günü stadyumda ağırladı, İstiklal Marşı seremonisine çıkan çocuklar arasında ona da yer verildi. Stadyuma annesinin refakatinde gelen Şişli, maçı kendisi için ayırılan tribündeki yerinden takip etti.

'ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM'

Stadyuma gidişinde AA muhabirine hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Şişli, "Bugün benim en büyük hayalim gerçek oldu. İlk defa maça girmiyorum ancak ilk kez bir derbide, maç öncesi seremonide yer alacağım. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Stadyuma yaklaştığımızda bu heyecanım her an daha da artıyor. Bu mutluluğa imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

'BUNUN İÇİN DUA EDİYORUZ'

Anne Aynur Özbey ise Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine, misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkürlerini iletirken, "Ayaz'ın mutlu olmasına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel kutlamalarda birlikte olmayı diliyoruz, bunun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUNDA DA SÜRPRİZ YAPILDI

Maçın ardından stadyumun dışında da Ayaz için bir sürpriz vardı. Kendilerini stadyumun dışında bekleyen onlarca taraftar, küçük Fenerbahçeli Ayaz'ın doğum gününü "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ayaz." tezahüratlarıyla kutladı.

Kaynak: AA

