Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Manisa\'da 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği turnuvada Manisa takımları başarı gösterdi.

24.03.2025 13:10
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler Kız ve Erkek Grup Müsabakaları sona erdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, 10 farklı ilden gelen 30 okul takımı, bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde Manisa Ahmetli Anadolu Lisesi birinci olurken, Muğla Özlem Bodrum Marmara Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi üçüncü ve İstanbul Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ise şampiyonluk ipini Manisa Özel Elit Ege Koleji göğüslerken, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi ikinci, Balıkesir Özel Açı Anadolu Lisesi üçüncü, İstanbul Özel Florya Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Grubunda birinci olan Manisa takımları, Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir, Destek Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Özcan Pamuk ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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