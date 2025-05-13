Manisa\'da Futbol Yarı Finalleri Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Yıldız Kızlar ve Erkekler Türkiye Yarı Final Müsabakaları, Manisa'nın ev sahipliğinde başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, 8 Eylül ve Muradiye futbol sahalarında oynanan maçlarla başladı. Turnuvaya Antalya, İstanbul, Konya, Isparta, Eskişehir, Aksaray, Mersin, Uşak ve İzmir illerinden toplam 9 erkek ve 7 kız futbol takımı katıldı. Takımlar, Türkiye Finalleri'ne yükselebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde oynanan karşılaşmalarda, grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Birinciliği Finallerine katılma hakkı elde edecek. Müsabakaların açılış seremonisi, 8 Eylül Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Törene Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, antrenörler ve sporcular katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Okul sporları, gençlerimizin erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Bu tür organizasyonlar, sporun tabana yayılması, çocuklarımızın sporda başarı elde etmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Manisa olarak her zaman spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz"

İl Müdürü Öztürk, ayrıca müsabakalarda ter döken tüm sporcu öğrencilere, onların antrenörlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA