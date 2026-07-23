Mardin 1969 Spor, 1. Lig Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, 1. Lig Hazırlıklarını Tamamladı

Mardin 1969 Spor, 1. Lig Hazırlıklarını Tamamladı
23.07.2026 11:28
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Mardin 1969 Spor, sezon öncesi kamp çalışmalarını bitirip 8 Ağustos'ta Ümraniyespor'la karşılaşacak.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçında 8 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

18 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'da yeni sezon mesaisi sürüyor. 30 Haziran'dan bu yana kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, ikinci etap kamp programını tamamlarken sezon öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mardin temsilcisi, 25 Temmuz'da başlayacak üçüncü etap kamp programıyla hazırlıklarını sürdürecek. Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişime giden Mardin ekibi; Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert, Mehmet Ali Doğan, Mücahit Can Akçay ve Mehmet Yıldızaç ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimlerle vedalaşan kulüp, 1'inci Lig'in kalitesine uygun bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı.

YILDIZLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Mardin temsilcisi, ilk olarak Sırp yıldız Dorde Denic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından Amedspor'un kaptanlarından Adem Uğur Gezer'i 1+1 yıllığına renklerine bağlayan kırmızı-lacivertliler, iç transferde Ömer Kahveci ile yeniden anlaşma sağladı. Tecrübeli sol bek Emre Taşdemir ile 1 yıllık, Denizhan Taşkan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mardin ekibi, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'dan genç futbolcu Erak Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov ile 2 yıllık anlaşma sağlayan kulüp, geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunun önemli isimlerinden Mustafa Şengül ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Gol yollarına önemli bir takviye yapan Mardin 1969 Spor, Avrupa'da önemli takımlarda forma giydikten sonra uzun süredir futbol hayatına Türkiye'de devam eden Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi de 1 yıllığına kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, son olarak tecrübeli kaleci Erce Kardeşler'i de renklerine bağladı.

TRANSFERLERE DEVAM EDİYOR

Kırmızı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha ve hücum hattına yeni takviyeler yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Mardin 1969 Spor, oynadığı üç hazırlık karşılaşmasında iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde çalışmalarını sürdüren ekipte moraller ise oldukça yüksek.

GÖZLER ÜMRANİYESPOR MAÇINDA

Kamp çalışmalarını 25 Temmuz'da başlayacak üçüncü etap programıyla sürdürecek olan Mardin temsilcisi, hazırlıklarının ardından İstanbul'a geçerek sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, 1'inci Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Ağustos, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, 1. Lig Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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