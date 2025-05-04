Mardin 1969 Spor 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor 2. Lig'e Yükseldi

Mardin 1969 Spor 2. Lig\'e Yükseldi

Mardin 1969 Spor, 15 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselerek şampiyonluk kupasını kazandı.

04.05.2025 19:49
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan ve 15 yıl aradan sonra tekrar 2'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreninde konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Mardin'in yeri Süper Lig'dir" dedi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen madalya ve kupa töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve davetliler katıldı.

VALİ AKKOYUN: MARDİN'İN YERİ SÜPER LİG'DİR

Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, sadece bir spor kulübünün değil, aynı zamanda bir şehrin onurunun, inancının, birlikteliğinin ve alın terinin şampiyonluğunu kutladıklarını söyledi. Mardin'de, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini daha yaşadıklarını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Hoşgörü iklimiyle yüzyıllardır bir arada yaşayan bizler tarih ve kültür zenginliğimizin yanında sporda da adımızı duyurmanın gururunu taşıyoruz. Bu takım, bu şehrin ruhunu taşıyor. Bu başarı, Mardin'in sahip olduğu birlikteliğin ve azmin bir göstergesidir. 'Kenetlen' diyerek yola çıkan, hiçbir zaman inancını kaybetmeyen bir şehrin, kenetlendiğinde neler başarabileceğini gösterdiği bir başarı hikayesidir. Unutmayalım ki; bu başarı sadece bir sonuç değildir, aynı zamanda bir başlangıçtır. Bugün ulaştığımız bu başarı, bize daha büyük hayaller kurma cesareti veriyor. Sizlerin destekleriyle yolumuzun sonu Süper Lig olacak inşallah. Biz bu azimle, kararlılıkla ve birliktelikle inşallah önümüzdeki yıl yine şampiyon olarak 1. lige ve akabinde süper lige çıkacağız. Mardin'in yeri Süper Lig'dir. Bunu hep birlikte başaracağız."

OTYAKMAZ: MARDİN SPOR'A 2. LİG KESİNLİKLE YETERLİ DEĞİL

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da başarısından dolayı Mardin 1969 Spor'u kutladı. Mardin 1969 Spor'un başarının sadece bölge için değil Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Ülkemizin her yerinde futbol en güzel şekilde temsil ediliyor. Ama Mardin 1969 Spor'a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını bütün kalbimle diliyor ve önümüzdeki yıl yine böyle bir şampiyonluk kutlaması için burada olmayı arzu ediyorum" dedi.

KULÜP BAŞKANI RIDVAN AŞAR: HEDEF 1'İNCİ LİG

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar da 15 yıl sonra takımlarının yeniden 2. Lig'e yükselmesinin onurunu ve coşkusunu yaşadıklarını anımsattı. Aşar, şunları söyledi:

"Bu başarını arkasında sadece futbol değil inanç emek sabır ve büyük bir birliktelik var. Her türlü zorluğa rağmen, yılmadan, yıkılmadan yürüdük bu yolu. Zaman zaman yüreklerimiz burkuldu, ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Çünkü biliyorduk ki; birlik olursak, Mardin kazanacak. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Mardin 1969 Sporun hakkı 2. ve 3. lig değildir. 2 yıl içinde hedef koyduk. Mardin 1969 Spor'u daha üst liglerde en azından 1'inci Lig'de göreceğimizden umutluyuz."

Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan da şampiyonluğun azmin zaferi olduğunu ve bu zafer tacının Mardin Spor ile taraftarına çok yakıştığını söyledi.

Konuşmaların ardından futbolcu ve teknik ekibe madalya ve kupa verildi. Futbolcular daha sonra kupa ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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