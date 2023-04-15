Paris Saint-Germain'de forma giyen Achraf Hakimi'ye mart ayında tecavüz soruşturması açılmış ve eşi Hiba Abouk bunun üzerine boşanma davası açmıştı. Hakimi'den mal varlığının yarısını isteyen Abouk, ortaya çıkan gerçekle büyük şok yaşadı.
Eşi Hiba Abouk tarafıdan mal varlığının yarısı istenen dünyaca ünlü futbolcunun üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunamadı. Hakimi'nin tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.
Aktris olan Hakimi'nin eşi Hiba Abouk'un Instagram'da 1.6 milyon takipçisi var. Abouk'u Ronaldo ve Mbappe gibi dünya futbolunun en iyi futbolcuları da takip ediyor.
Son Dakika › Spor › PSG'li Hakimi'den şeytanın aklına gelmeyecek hamle! Boşanma davası açan eşine hiçbir şey vermemek için tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptı - Son Dakika