Mauro Icardi, Fenerbahçe\'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, üst üste yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuş, birçok rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, 2 gol daha atması durumunda bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.
Galatasaray kariyerinde toplam 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.
Icardi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin kalesini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncusu olacak.
Arjantinli süperstar, sarı-kırmızılı formayla ligde oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol atmış ve bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.
