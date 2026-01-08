Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek - Son Dakika
Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

08.01.2026 21:29
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsane oyuncusu George Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Icardi, 2 gol daha atarsa kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, üst üste yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuş, birçok rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, 2 gol daha atması durumunda bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

TOPLAM 71 GOL ATTI

Galatasaray kariyerinde toplam 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK

Icardi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin kalesini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU OLMUŞTU

Arjantinli süperstar, sarı-kırmızılı formayla ligde oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol atmış ve bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    süper golcu kendini toparlarsa üsy seviyete çikabilir 6 1 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    Peki Galatasaray tarihinin en skorer Türk oyuncusu kim? 2 0 Yanıtla
    3475082Ak 3475082Ak:
    kral.. peki milli takimin en skorer oyuncusu kim ? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
