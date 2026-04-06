Mauro Icardi Galatasaray\'ı silip attı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Son aylarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI GALATASARAY İLE YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonluklar ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, son dönemde kendisine yönelik artan eleştirilerden dolayı oldukça oldukça üzgün. İddialara göre deneyimli golcü, menajeriyle iletişime geçerek "Yeni sezonda bana kulüp bul" talimatını verdi.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken uzun süredir gelen eleştirilerin sona ermemesiyle birlikte yeni bir maceraya atılmayı kafasına koyduğu vurgulandı.

GALATASARAY'I KAFASINDA BİTİRDİ

33 yaşındaki golcü oyuncunun sezonun geri kalanında profesyonelliğini koruyacağı ancak yeni sezonda Türkiye'de kalmayacağı belirtildi.