Mauro Icardi Galatasaray\'ı silip attı

06.04.2026 20:49
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Mauro Icardi'nin menajeriyle iletişime geçerek kendisine yeni sezonda kulüp bulmasını istediği iddia edildi. Deneyimli oyuncunun, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a veda etmeyi kafasına koyduğu dile getirildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Son aylarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI GALATASARAY İLE YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonluklar ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, son dönemde kendisine yönelik artan eleştirilerden dolayı oldukça oldukça üzgün. İddialara göre deneyimli golcü, menajeriyle iletişime geçerek "Yeni sezonda bana kulüp bul" talimatını verdi.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken uzun süredir gelen eleştirilerin sona ermemesiyle birlikte yeni bir maceraya atılmayı kafasına koyduğu vurgulandı. 

GALATASARAY'I KAFASINDA BİTİRDİ 

33 yaşındaki golcü oyuncunun sezonun geri kalanında profesyonelliğini koruyacağı ancak yeni sezonda Türkiye'de kalmayacağı belirtildi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Kilic Hasan Kilic:
    Hiç kimse Galatasaraydan daha değerli değil güle güle 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
“Kürt Ahmet“ lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
