Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti

01.02.2026 22:17
Kayserispor maçında penaltıdan gol atan Mauro Icardi, 72 gole ulaşarak Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin "sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale etti.

ICARDI, HAGI'NIN REKORUNU EGALE ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan golünü atan Icardi sarı-kırmızılı ekipteki 117. maçında 72. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray formasıyla 72 gol atan Gheorghe Hagi ile gol sayısını eşitleyerek, Rumen efsanenin rekorunu egale etti.

İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A KARŞI ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti. Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

İLK SEZONUNDA 23 GOL

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı. Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA BÜYÜK SAKATLIK

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı. Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı. Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SAKATLIĞI SONRASI GOLLERLE SAHAYA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü. Icardi, bu sezon ise çıktığı 30 maçta 11 gol attı.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor. Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0 kazanılan maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, Süper Lig'deki 81. maçında 60. golünü kaydetti. Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

DERBİ MAÇLARINDA 8 GOL ATTI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı 7 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

