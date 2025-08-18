Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti - Son Dakika
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti

18.08.2025 16:32
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti. Arjantinli santrfor, Sarı-kırmızılı formayla 11 gol daha atarsa Romanyalı efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.

10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

EN GOLCÜ İKİNCİ YABANCI

Takımla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezon ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekipteki 62. golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

11 GOL DAHA ATARSA HAGI'Yİ GEÇECEK

Arjantinli santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI

Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

DERBİLERDE 8 GOL KAYDETTİ

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı. Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

15:32
14:09
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
